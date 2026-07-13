U Potočarima otvoren međunarodni omladinski kamp sa 75 volontera iz 13 zemalja

U Potočarima je danas otvoren 21. EMMAUS Međunarodni omladinski radni kamp, koji je okupio 75 mladih volontera iz 13 zemalja.

U kampu učestvuju mladi iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Maroka, Španije, Portugala, Turske, Francuske, Njemačke, Poljske, Finske, Slovačke, Češke i Mađarske.

Tokom narednih deset dana volonteri će učestvovati u humanitarnim, radnim, edukativnim i kulturnim aktivnostima, kroz koje će pružiti podršku lokalnom stanovništvu i promovisati volonterizam, solidarnost i međusobno razumijevanje.

Svečanom otvaranju prisustvovali su volonteri i uposlenici MFS-EMMAUS-a, potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković i predsjednica Udruženja „Srebreničke majke“ Fazila Efendić, koja je kamp zvanično otvorila.

Tokom obraćanja ukazano je na značaj međunarodnog volonterizma, povezivanja mladih i međukulturalnog dijaloga, kao i na višegodišnju tradiciju kampa u Potočarima.

Učesnici će, pored volonterskog rada, prisustvovati edukativnim programima, posjetiti Memorijalni centar Srebrenica i učestvovati u kreativnim i umjetničkim radionicama. Planirani su i kulturni, sportski i zabavni sadržaji.

Dio programa bit će i treće izdanje Silver Frame Film Festivala, tokom kojeg će premijerno biti prikazan dokumentarni film „Luka nade“, reditelja Aziza Čeha.

Film govori o Internatskom smještaju za djecu u Potočarima i njegovom značaju za obrazovanje djece iz udaljenih sela na području Srebrenice.

Kroz priče dvoje djece i njihovih očeva prikazane su roditeljska žrtva, upornost i značaj obrazovanja u stvaranju sigurnije budućnosti.

EMMAUS Međunarodni omladinski radni kamp organizuje se od 2006. godine, a do sada je okupio više od 3.000 volontera iz više od 30 zemalja.

Ovogodišnji kamp realizuje se uz podršku zajedničkog projekta Ujedinjenih nacija „Dijalog za budućnost 3“, koji provode UNDP, UNICEF i UNESCO, uz finansijsku podršku Fonda za izgradnju mira generalnog sekretara Ujedinjenih nacija.

Projekat se provodi u saradnji s rezidentnom koordinatoricom Ujedinjenih nacija, Predsjedništvom Bosne i Hercegovine i Ministarstvom civilnih poslova BiH.