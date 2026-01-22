Incident u Potočarima bez epiloga: Žrtve traže odgovornost

Boračke organizacije i udruženja žrtava oštro su reagovale na incident koji se 17. januara dogodio u Memorijalnom centru Potočari, kada je državljanin Republike Srbije u mezarje ušao noseći kapu sa kokardom i fotografisao se na mjestu gdje počivaju žrtve genocida. Policija je privela muškarca i nakon nekoliko sati ga, bez provođenja daljnjeg postupka, prebacila u Srbiju. Upravo takav epilog izazvao je dodatno ogorčenje kod udruženja žrtava.

„Mene je još više razočarala naša institucija – sudstvo, tužilaštvo i Direkcija za koordinaciju policijskih tijela, koja je na ulazu u Memorijalni centar. To ne znači da su ti ljudi nesposobni, nego da nemaju odriješene ruke da rade svoj posao. Pozvali su policiju u Srebrenici, policija je došla, oni su ga lijepo propratili u Srbiju i ispalo je kao da se ništa nije desilo. Šta radi naše tužilaštvo, naše sudstvo?“ rekao je Kadefa Muhić, predsjednica Organizacije porodica šehida i poginulih boraca Srebrenica.

Žrtve i predstavnici udruženja se pitaju zašto nadležne bh. institucije do sada nisu reagovale. Kako navode, izostanak reakcije i neprimjena zakona o zabrani negiranja genocida ohrabruju nove incidente.

„Tražimo i insistiramo od Predsjedništva i svih organa u Bosni i Hercegovini da poduzmu sve mjere koje su im dozvoljene zakonom, Ustavom i važećim propisima. Naravno, punu odgovornost trebaju snositi svi koji su bili sudionici, odnosno pomagači tom čovjeku – ne znam ni kojom bih ga riječju nazvao – jer doći na takvo mjesto i ponašati se na taj način zaslužuje svaku osudu.“ rekao je Ibrahim Mušić, predsjednik Saveza RVI TK.

„Dok u bezbjednosnim službama sjede ljudi koji su poštovaoci i sljedbenici ideologija koje nastoje provesti ono što ratom nije provedeno u Bosni i Hercegovini, imat ćemo slučajeve da ovom zemljom vršljaju četnici i novi fašisti, nekažnjeno prave ispade, vraćaju se mirno i u državama iz kojih dolaze postaju cijenjeni heroji, dok ovdje provode fašizam.“ rekao je Zlatko Dukić, predsjednik SABNOR-a TK.

Predsjednici boračkih udruženja podsjećaju da su Potočari sveto mjesto za Bošnjake i Bosnu i Hercegovinu te poručuju da je svaki čin vrijeđanja i oskrnavljenja na tom prostoru nedopustiv, ozbiljan i opasan presedan.

„Mi u Memorijalnom centru imamo veliki broj djece, odnosno oko 80 posto djece šehida, poginulih boraca, koji su sposobni braniti Likare gore iznad ovog Memorijalnog centra. To su ljudi koji možda imaju neku tačku pucanja i koji ne mogu podnijeti ovakve stvari, jer znaju da im ovdje leži babo, brat, mati, otac, sestra, prijatelj ili komšija, i da neko može doći i uraditi nešto ovakvo.“ rekao je Fahrudin Hasanović, predsjednik Koordinacije boračkih saveza i organizacija TK.

Udruženja žrtava zahtijevaju procesuiranje počinioca po zakonima Bosne i Hercegovine, kao i odgovornost onih koji su ga bez postupka prebacili u drugu državu, upozoravajući da nepostupanje predstavlja direktnu prijetnju sigurnosti i dostojanstvu žrtava genocida.