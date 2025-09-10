Novi incident u školi u Tuzli: Sukobila se dva uposlenika

Policijska stanica Istok/PU Tuzla zaprimila je 9. septembra 2025. godine prijave o incidentu koji se dogodio u jednoj osnovnoj školi na području Tuzle. Prema navodima iz prijava, u sukobu su učestvovala dva uposlenika škole. Policijski službenici su odmah izašli na teren i poduzeli potrebne mjere, a u toku je istraga kojom rukovodi Odsjek kriminalističke policije PS Istok. O svemu je obaviješteno Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona, koje daje upute o daljnjim radnjama.

Ovaj događaj desio se samo nekoliko dana nakon što je direktorica jedne tuzlanske osnovne škole prijavila policiji da je tokom boravka u učionici 12-godišnji učenik vrijeđao i prijetio vršnjaku da će ga napasti hladnim oružjem. Na teren je upućena patrola PS Centar, u rad je uključen i Centar za socijalni rad Tuzla, a o svemu je obaviješteno i Kantonalno tužilaštvo TK.

Podsjećamo, na prvi dan početka školske godine dogodio se i ozbiljan incident u dvorištu Osnovne škole Kreka u Tuzli kada je maloljetnik nožem nanio teške i po život opasne povrede drugom maloljetniku.

Vlada Tuzlanskog kantona tada je potvrdila događaj i apelovala na roditelje i društvenu zajednicu da zajedničkim naporima rade na prevenciji nasilja, naglasivši da ni dodatne sigurnosne mjere u školama ne mogu u potpunosti spriječiti ovakve incidente.