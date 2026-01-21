Provokacije u Potočarima: Udruženja traže reakciju Tužilaštva BiH

Memorijalni centar Srebrenica – Potočari, kao mjesto pijeteta, istine i sjećanja na genocid nad Bošnjacima, bio je 17. januara 2026. godine mjesto incidenta nakon što je, prema navodima iz saopćenja, državljanin Republike Srbije kod ulaza u centar izgovarao uvrede i uzvikivao da je sve „srpska zemlja“.

U saopćenju pet udruženja žrtava genocida u Srebrenici se navodi da je pravovremenom intervencijom pripadnika Direkcije za koordinaciju policijskih tijela spriječen ozbiljniji incident, te da je cilj postupanja bio spriječiti moguće međunacionalne tenzije i nasilni ishod. Istovremeno, iznesena je zabrinutost zbog uključivanja entitetske policije Policijske stanice Srebrenica u daljnje postupanje, uz tvrdnje da postoje sumnje kako je namjera bila zaštita provokatora od krivične odgovornosti i njegovo prebacivanje u Republiku Srbiju.

Posebna pažnja skrenuta je i na objavu na društvenim mrežama, koju saopćenje dovodi u vezu s četničkim pokretom iz Sremske Mitrovice, uz ocjenu da se tim sadržajem „slavi“ sporni čin i da se time, kako je navedeno, potvrđuje politička i ideološka pozadina događaja.

U saopćenju se incident posmatra u širem kontekstu negiranja genocida i, kako se navodi, dugogodišnjeg izostanka adekvatnog procesuiranja javnih provokacija, veličanja ratnih zločinaca i prijetnji povratnicima u entitetu Republika Srpska. Također se ističe da postoje elementi sumnje na više krivičnih djela, među kojima su izazivanje nacionalne, vjerske i etničke mržnje, negiranje i relativizacija genocida, narušavanje javnog reda i mira, ugrožavanje sigurnosti, te mogući međunarodni karakter incidenta s obzirom na to da je riječ o stranom državljaninu.

U zahtjevima upućenim nadležnim institucijama traži se hitno uključivanje Tužilaštva Bosne i Hercegovine, ispitivanje odgovornosti pripadnika MUP-a RS u dijelu postupanja Policijske stanice Srebrenica, pokretanje krivičnog postupka protiv stranog državljanina u skladu sa zakonima BiH, osiguranje pojačane i trajne zaštite Memorijalnog centra Srebrenica – Potočari, te uvođenje nulte tolerancije prema negiranju genocida i napadima na povratnike u entitetu Republika Srpska.

U poruci koja prati saopćenje istaknuto je da su Potočari „sveto mjesto“ i da zaštita Memorijalnog centra, kako se navodi, predstavlja državnu i međunarodnu obavezu.