Četnik sa kokardom provocirao ispred Memorijalnog centra u Srebrenici

U subotu je ispred Memorijalnog centra u Potočarima zabilježen slučaj kada je Brane Stanivuković iz Srbije, koji se predstavlja kao pripadnik četničkog pokreta, stao kod ulaza i, prema navodima uposlenih, pokušao izazvati provokaciju.

Stanivuković, iz Sremske Mitrovice, zaustavio se tik uz ulaz, nosio šajkaču s kokardom i fotografisao se. Kada su ga radnici upozorili da takvo ponašanje nije prihvatljivo, uslijedile su uvrede i uzvikivanje da je riječ o „srpskoj zemlji“. Nakon verbalne rasprave, uposleni su pozvali Direkciju za koordinaciju policijskih tijela BiH, a potom je stigla i patrola Policijske stanice Srebrenica koja je preuzela postupanje u ovom slučaju.

On je udaljen iz prostora ispred Memorijalnog centra, a već narednog dana napustio je Bosnu i Hercegovinu.

Glasnogovornica Memorijalnog centra Almasa Salihović izjavila je da su radnici centra upoznali upravu s incidentom i provokacijom nepoznate osobe, te naglasila da Memorijalni centar nema nadležnost nad sigurnošću unutrašnjeg i vanjskog prostora, jer je za osiguranje zadužena Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH.

Događaj je ponovo otvorio pitanje sigurnosti i zaštite dostojanstva Memorijalnog centra, posebno u situacijama kada se bilježe javne provokacije i vrijeđanje na prostoru od posebnog pijeteta. Ujedno se postavlja i pitanje postupanja nadležnih institucija, odnosno kako je moguće da osobe koje izazivaju incidente uđu u zemlju, a potom je napuste bez vidljivih posljedica, što je tema za sigurnosne agencije i organe nadležne za provođenje zakona.