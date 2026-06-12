Živinice: Jedna osoba uhapšena zbog sumnje na navođenje na prostituciju

Istražitelji Odjeljenja za borbu protiv organizovanog i kompjuterskog kriminaliteta Sektora kriminalističke policije Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona uhapsili su danas osobu inicijala N.M. (1994) iz Živinica zbog sumnje da je počinila krivično djelo navođenje na prostituciju.

Akcija je provedena nakon operativnih i kriminalističko-istražnih aktivnosti koje su realizovane u saradnji sa službenicima Odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Živinice, a po nalogu dežurnog tužioca Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.

Iz MUP-a TK saopćeno je da će nad osumnjičenim biti provedena kriminalistička obrada, nakon čega će, uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu, u zakonom predviđenom roku biti predat u nadležnost Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona na dalje postupanje.