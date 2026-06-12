Obrazovanje i institucije ključni za dugoročni prosperitet društva

Prosperitet društva počiva na kvalitetnim institucijama i ulaganju u ljude, poručila je federalna ministrica obrazovanja i nauke Jasna Duraković na Međunarodnoj naučnoj konferenciji održanoj u Sarajevu.

Duraković se obratila učesnicima konferencije “Why Nations Prosper: Institutions, Governance and Economic Transformation (ICESoS 2026)”, koja je održana na Internacionalnom Burch univerzitetu.

U svom obraćanju istakla je da se pitanje prosperiteta država ne može posmatrati isključivo kroz ekonomsku prizmu. Prema njenim riječima, prosperitet podrazumijeva kvalitet institucija, odgovorno upravljanje, povjerenje građana i ulaganje u ljudski kapital.

Govoreći o značaju obrazovanja i nauke za razvoj društva, ministrica je naglasila da snažne institucije ne nastaju spontano, nego ih grade obrazovani građani, unapređuju istraživači i jačaju odgovorni lideri.

Posebnu pažnju posvetila je izazovima koje donose ubrzani tehnološki razvoj i primjena umjetne inteligencije. Naglasila je da tehnološki napredak sam po sebi ne garantuje društveni razvoj ako nije praćen odgovornim institucijama i kvalitetnim regulatornim okvirima.

Duraković je istakla i važnost interdisciplinarnog pristupa savremenim društvenim izazovima, poručivši da održiva rješenja nastaju kroz saradnju akademske zajednice, institucija, privrede i istraživačkog sektora.

Konferencija je okupila istraživače, profesore i stručnjake iz različitih zemalja, s ciljem razmjene znanja i iskustava o ulozi institucija, upravljanja i javnih politika u ostvarivanju dugoročnog ekonomskog razvoja i društvenog prosperiteta.

Ovogodišnji program konferencije bio je posvećen ulozi institucija, upravljanja i ekonomske transformacije u savremenim društvima.