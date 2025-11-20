Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti uputilo je čestitku povodom Međunarodnog dana prava djeteta, naglašavajući da su zaštita, poštivanje i unaprjeđenje prava svakog djeteta temelj sigurnog, naprednog i humanog društva.

Federalna ministrica obrazovanja i znanosti Jasna Duraković poručila je da djeca danas odrastaju u složenom društvenom i digitalnom okruženju, što zahtijeva dodatnu pažnju i odgovornost svih institucija, ali i zajednice u cjelini. Istaknula je da svako dijete mora imati podršku, razumijevanje i poštovanje u obrazovnom procesu, te jednake mogućnosti za kvalitetno školovanje.

„Djeca zaslužuju okruženje u kojem mogu slobodno rasti, učiti i ostvarivati svoj potencijal. Zato rad na zaštiti njihovih prava nije jednodnevna obaveza, već trajna odgovornost svih nas“, navela je Duraković, dodajući da najmlađi imaju pravo odrastati bez nasilja, diskriminacije i straha, dok je na odraslima obaveza da ta prava svakodnevno čuvaju.

Ministarstvo je potvrdilo opredijeljenost jačanju inkluzivnog i sigurnog obrazovnog sistema, razvoju medijske pismenosti, digitalnih vještina i sigurnosti na internetu, kao i stalnom unapređenju uslova u školama širom Federacije BiH. Poseban fokus stavljen je na programe koji podstiču toleranciju, empatiju i uvažavanje različitosti, kako bi se stvorilo okruženje u kojem svako dijete može razvijati svoje potencijale.

Međunarodni dan prava djeteta prilika je da se podsjetimo na univerzalna načela Konvencije o pravima djeteta, kao i na obavezu društva da djecu štiti od svakog oblika nasilja, zanemarivanja i nejednakosti, te im obezbijedi obrazovanje i život koji donosi sigurnost, podršku i jednake prilike za uspjeh, navodi se u saopćenju Ministarstva.