Najboljim studentima u Federaciji BiH uručene nagrade od po 2.765 KM

Federalna ministrica obrazovanja i znanosti Jasna Duraković uručila je u Mostaru priznanja najboljim studentima u Federaciji BiH, uz novčane nagrade od po 2.765 KM. Ova priznanja dodijeljena su povodom Međunarodnog dana studenata, a za nagrade je Federalno ministarstvo izdvojilo ukupno 256.910 KM za 94 studenta, koje su nominirale njihove visokoškolske ustanove. Dodatnu podršku studentima pružila je i ProCredit banka, dodijelivši svakom nagrađenom po 100 KM.

Ministrica Duraković istaknula je važnost ulaganja u obrazovanje i studentsku zajednicu.

– Zaista mi je čast i ponos što mogu uime Federalnog ministarstva obrazovanja i znanosti uručiti priznanja za 94 najbolja studenta u Federaciji BiH. Ovaj iznos od po 2.765 KM pokazuje koliko cijenimo trud i uspjehe naših studenata. Danas, na Međunarodni dan studenata, jasno pokazujemo koliko je važno ulagati u znanost, obrazovanje i povezivanje s akademskom zajednicom, te pružati mladima prilike za mobilnost i razvoj na europskom tržištu obrazovanja – istaknula je ministrica.

Najavila je i intenzivan rad Ministarstva na izmjenama zakonodavnog okvira koji će dodatno poboljšati studentski standard, uključujući nove mogućnosti za studentski rad i praksu, te uvođenje jednakih kriterija valorizacije znanja i iskustva.

– Radimo na završavanju nacrta zakona o studentskom standardu, koji će biti ponuđen u parlamentarnoj proceduri do kraja godine. Cilj nam je pružiti studentima jasnu perspektivu i mogućnosti unutar naše zemlje, kako bi kvalitetni mladi ljudi imali šansu razvijati se i ostati ovdje – dodala je Duraković.

Među nagrađenima je i Melina Šišić, studentica Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu, koja je podijelila svoje impresije o priznanju.

– Ovo priznanje dobila sam za uspješno završen prvi ciklus studija i jako sam ponosna na svoj rast i razvoj, kako umjetnički, tako i ljudski. Nadam se da ću nastaviti istim tempom i na posljednjem postiplomskom studiju, s jednakim zalaganjem i motivacijom – rekla je Šišić.

Na svečanosti je istaknuto da nagrade najbolji studentima predstavljaju priznanje za njihov trud i uspjehe, ali i poticaj za nastavak obrazovanja i profesionalni razvoj, kako u zemlji, tako i u inostranstvu.