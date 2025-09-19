Objavljen javni konkurs za dodjelu javnih priznanja Grada Tuzla

Komisija za odlikovanja i priznanja Gradskog vijeća Tuzla objavila je javni konkurs za dodjelu javnih priznanja u narednoj godini. Konkurs je otvoren povodom obilježavanja značajnih datuma iz historije Tuzle i Bosne i Hercegovine, Drugog oktobra i Dvadeset petog novembra.

Dodjeljuju se priznanja u više kategorija: Počasni građanin Tuzle, Tuzlanska plaketa, Tuzlanska lenta i Zahvalnica. Svako od priznanja ima jasno utvrđene kriterije, od afirmacije demokratskih vrijednosti, doprinosa razvoju i promociji Tuzle, do spašavanja ljudskih života, unapređenja uslova života i rada u zajednici ili doprinosa humanitarnim i kulturnim djelatnostima.

Konkurs ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja, a prijedlozi se podnose u pisanoj formi. Svaka inicijativa mora sadržavati podatke o kandidatu, obrazloženje, dokumentaciju kojom se potvrđuje doprinos, kao i tačno naznačeno djelo ili uspjeh zbog kojeg se kandidat predlaže. Predloženi kandidati mogu biti pojedinci, udruženja, ustanove, vjerske zajednice, privredna društva ili druge organizacije, ali nije dopušteno da se neko sam kandiduje.

