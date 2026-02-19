Milioni od igara na sreću za zaštitu djece i borbu protiv ovisnosti

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke objavilo je Javni konkurs za finansiranje projekata i programa iz dijela prihoda ostvarenih u Budžetu FBiH po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću.

Sredstva su namijenjena za projekte koji se odnose na zaštitu prava djece žrtava zlostavljanja, pedofilije i prosjačenja, kao i za učestvovanje u liječenju, prevenciji i borbi protiv ovisnosti o drogi, alkoholu i igrama na sreću.

Pravo učešća imaju udruženja građana i humanitarne organizacije sa sjedištem na području Federacije BiH, osnovane u skladu s važećim propisima o udruženjima i fondacijama.

Krajnji rok za dostavljanje zahtjeva za dodjelu sredstava je 9. mart 2026. godine.

Kompletan tekst Javnog konkursa, kao i prateću dokumentaciju možete pogledati OVDJE