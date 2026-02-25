Kladionice i igre na sreću u Srebreniku od sada plaćaju punu komunalnu taksu

Arnela Šiljković - Bojić
Novac, kladionice, liječenje djece
Klađenje (Foto: Ilustracija)

Gradsko vijeće Srebrenika usvojilo je novu Odluku o komunalnim taksama kojom se, između ostalog, značajno mijenja način oporezivanja kladionica i priređivača igara na sreću na području ovog grada.

Kako je saopćeno iz Gradske uprave, cilj odluke je pravednija raspodjela obaveza, stabilnije punjenje budžeta i stvaranje prostora za veća ulaganja u razvoj Srebrenika. Novim rješenjem obuhvaćen je širok spektar djelatnosti, uključujući priređivanje zabavnih i posebnih igara na sreću, poslovne prostore u kojima se te igre organizuju, postavljanje i držanje bankomata i drugih automatskih uređaja, kao i korištenje elektroenergetskih i telekomunikacijskih objekata.

Odlukom je uređen i sistem naknada za korištenje lokalnih cesta u komercijalne svrhe, posebno u centralnim zonama grada. Visina komunalnih taksi određuje se prema jasno definisanim kriterijima, među kojima su površina prostora, broj uređaja ili predmeta, te zona u kojoj se djelatnost obavlja. Grad je podijeljen u više zona, a iznosi taksi razlikuju se u zavisnosti od lokacije i vrste djelatnosti.

Prema novim pravilima, taksa za poslovni prostor namijenjen priređivanju igara na sreću i kladionicama u Nultoj zoni iznosi 20.000 KM godišnje, dok se po jednom slot aparatu plaća do 5.000 KM na godišnjem nivou. Za svaki postavljeni bankomat predviđena je naknada od 1.000 KM godišnje.

Bazne stanice, trafostanice i slični objekti također su obuhvaćeni ovom odlukom, pa se za njih plaćaju takse koje, u zavisnosti od zone, mogu iznositi do 6.000 KM po objektu godišnje.

Korištenje lokalnih cesta za komercijalne svrhe u Nultoj zoni dodatno je regulisano, te je predviđena naknada za dostavna vozila koja koriste gradsku infrastrukturu, a nisu registrirana na području kantona.

Iz Gradske uprave naglašavaju da se novom odlukom ne uvode novi nameti za građane, već se obaveze odnose na subjekte koji ostvaruju dobit koristeći prostor i infrastrukturu grada. Istovremeno su određene olakšice za lokalnu zajednicu, pa je taksa na izvođenje muzike uživo u ugostiteljskim objektima ukinuta, kao i naknada za aparate za zabavu koji ne ostvaruju dobit.

Usvajanjem ove odluke stvoreni su uslovi za početak primjene novog modela komunalnih taksi na području grada Srebrenika, s ciljem jačanja budžetskih prihoda i uspostavljanja jasnijeg i jednakog sistema obaveza za sve privredne subjekte.

pročitajte i ovo

Vijesti

Milioni od igara na sreću za zaštitu djece i borbu protiv...

Istaknuto

Igre na sreću ulaze u PDV sistem

Vijesti

Kladionice oštro reagovale na prijedlog da se igre na sreću uključe...

PROMO

Kako kladionice određuju kvote za utakmice bez uvida u početne sastave?

Istaknuto

Novac od igara na sreću bit će usmjeren na liječenje djece

Vijesti

Hoće li Vlada FBiH preusmjeriti novac od igara na sreću za...

Vijesti

Bingo d.o.o. Tuzla raspisuje konkurs za grafičkog dizajnera u Tuzli

Vijesti

Predložena mjera pritvora za Mahira Kuduzovića iz Doboja

Tuzla i TK

Vlada TK traži mjere za očuvanje domaće proizvodnje mlijeka

Vijesti

Vijeće ministara BiH danas zasjeda: Razmatra se Plan rasta EU

Vijesti

Predstavljeni rezultati projekta o stanju okoliša rijeke Jale u Tuzli

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]