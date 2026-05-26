Kladionice u BiH prošle godine ostvarile prihode veće od 672 miliona KM

Najveće kladionice u Bosni i Hercegovini prošle godine ostvarile su ukupne prihode od 672,2 miliona KM, pokazuju podaci koje je objavio Capital.

Najveće prihode imao je „Premier world sport” iz Istočnog Sarajeva, koji je lani prihodovao 144,8 miliona KM. Ova kladionica ostvarila je i najveću dobit, u iznosu od 85,4 miliona KM. Time je nastavljen rast u odnosu na godinu ranije, kada su prihodi iznosili 142,2 miliona KM, a dobit oko 83 miliona KM.

Na drugom mjestu je „Premier world sport” iz Čitluka, s prihodima od 105,1 milion KM i dobiti od 49,6 miliona KM. Slične rezultate ova firma imala je i godinu ranije, kada je prihodovala 105,8 miliona KM, uz dobit od 51,8 miliona KM.

Među kompanijama s najvećim prihodima nalazi se i Elektronska video lutrija „EVL”, koju je osnovala Lutrija RS sa partnerom iz Švicarske. Ovo preduzeće ostvarilo je prihod od 103,5 miliona KM, dok je dobit iznosila 6,1 milion KM. Godinu ranije prihodi su bili 80,6 miliona KM, a dobit 6,9 miliona KM.

Kladionica „Mozzart” iz Banjaluke lani je imala prihode od 83,3 miliona KM i dobit od 13,4 miliona KM. U odnosu na godinu ranije, prihodi su porasli, ali je dobit bila manja, s obzirom na to da je 2024. iznosila 15,6 miliona KM.

Firma „RSA gaming”, u okviru koje posluje kazino „Admiral”, ostvarila je prihod od 52,6 miliona KM, uz dobit od oko milion KM. Godinu ranije prihodi ove kompanije iznosili su 44,4 miliona KM.

S druge strane, pojedine firme su, uprkos visokim prihodima, poslovale s gubitkom. Preduzeće „Dragičević-kompany” iz Bijeljine imalo je prihode od 39,6 miliona KM, ali je godinu završilo s minusom od 2,3 miliona KM. Gubitak je zabilježio i travnički „Sportplus”, koji je prihodovao oko 16,4 miliona KM, ali je poslovao u minusu od 234.719 KM.

„Sport live” iz Banjaluke ostvario je prihode od 30,8 miliona KM i dobit od 10,5 miliona KM, dok je „Meridian tech” prihodovao 26,1 milion KM, uz dobit od 2,5 miliona KM. Preduzeće „Vezuv”, poznato po brendu „Volcanobet”, imalo je prihode od 24,3 miliona KM, a dobit od 17.656 KM.

„Bet live” iz Viteza lani je ostvario prihod od 19,7 miliona KM i dobit od oko dva miliona KM, dok je banjalučki „Wwin” prihodovao 18,2 miliona KM, uz dobit od 17,7 miliona KM.

Na listi je i firma „Games service”, u okviru koje posluje kladionica „Xlive”, s prihodima od 7,1 milion KM i dobiti od 1,1 milion KM.

Prema objavljenim podacima, većina najvećih priređivača igara na sreću u BiH zabilježila je rast prihoda, dok su razlike u ostvarenoj dobiti bile znatno izraženije