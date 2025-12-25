Da li ste ovisnik o kladionici? Doktori otkrili kako to prepoznati

Da li ste ovisnik o kladionici? One su postale dio svakodnevice, dostupne na svakom koraku i putem mobilnih aplikacija, a granica između povremene igre i ozbiljne ovisnosti često se ne prepoznaje na vrijeme.

Poznata doktorica koja se bavi mentalnim zdravljem i poremećajima ponašanja nedavno je pojasnila važnu razliku koju mnogi zanemaruju. Prema njenim riječima, otići u kladionicu jednom ili dva puta mjesečno, u razmaku od 15 dana, uplatiti tiket za simboličan iznos, samo radi zabave ili znatiželje, ne predstavlja ovisnost. Takvo ponašanje, ako ne utiče na svakodnevni život, odnose i finansije, smatra se povremenom aktivnošću.

Problem nastaje onda kada se kladionica počne uvlačiti u svakodnevni raspored. Doktorica upozorava da je jedan od ključnih znakova ovisnosti trenutak kada osoba počne planirati svoj dan prema tome kada će otići u kladionicu. Ako se obaveze, posao, porodično vrijeme ili čak obroci pomjeraju kako bi se uklopili s terminom klađenja, to je već ozbiljan signal za uzbunu.

Ovisnost se ne mjeri samo količinom novca koji se potroši, već mentalnim opterećenjem i stalnim razmišljanjem o sljedećem tiketu, kvotama i ishodima. Osoba tada ne ide u kladionicu usput, već joj kladionica postaje centralna tačka dana.

Stručnjaci ističu da zavisnost često počinje neprimjetno. U početku je to kratki odlazak nakon posla, zatim redovno praćenje sportskih rezultata, a potom osjećaj nervoze ili praznine ako se taj ritual preskoči. Kada klađenje postane način regulisanja stresa, lošeg raspoloženja ili bijega od problema, rizik od razvoja ozbiljne ovisnosti značajno raste.

Još jedan važan znak na koji doktori upozoravaju jeste gubitak kontrole. Kada osoba sebi obećava da je to posljednji tiket, ali se sutradan vraća istom obrascu, riječ je o jasnom pokazatelju da ponašanje više nije pod svjesnom kontrolom. Tada kladionica prestaje biti igra i postaje izvor problema, kako psiholoških, tako i finansijskih.

Prepoznavanje problema u ranoj fazi važno je za sprečavanje težih posljedica, jer ovisnost o klađenju ne pogađa samo pojedinca, već i njegovu porodicu, radno okruženje i društveni život.