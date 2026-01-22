Kladionice oštro reagovale na prijedlog da se igre na sreću uključe u PDV sistem

Oporezivanje klađenja i igara na sreću u BiH, sudeći po reakcijama i ranijim pokušajima da se ova djelatnost uključi u PDV sistem, i dalje se tretira kao tema o kojoj se teško vodi ozbiljna rasprava.

Nakon što je zastupnica Naše stranke Mia Karamehić, Abazović u parlamentarnu proceduru uputila izmjene Zakona o PDV-u s ciljem ukidanja izuzeća priređivača igara na sreću od plaćanja PDV-a, brzo su se oglasile pojedine kladionice. Iz Premiera i Mozzarta poručili su da je riječ o, kako navode, populističkom prijedlogu, uz tvrdnje da slične inicijative nisu nove i da su se u ranijim godinama pojavljivale i iz drugih političkih krugova, najčešće uz obrazloženja socijalnog karaktera.

U saopćenjima su koristili sličnu argumentaciju, uz oštre poruke na račun predlagačice. Kao ključni razlog navode odredbe evropske regulative, pozivajući se na Direktivu 2006/112/EZ koja, u dijelu obaveznih izuzeća, spominje klađenje, lutrije i druge oblike kockanja, uz napomenu da države mogu ovu oblast uređivati kroz druge vrste poreza.

Priređivači igara na sreću dodatno ističu da se PDV, kao porez na dodanu vrijednost, prema njihovom tumačenju ne može primijeniti na ovu djelatnost jer ne postoji nabavna cijena, pa samim tim ni “dodana vrijednost” u klasičnom smislu. Ujedno osporavaju tvrdnje da se u ovoj industriji “vrte” milijarde, navodeći da su ukupni prihodi znatno niži, te podsjećaju da sektor zapošljava veliki broj radnika i značajno puni budžete na različitim nivoima vlasti.