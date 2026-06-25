Region bruji o Zmajevima: Pogledajte kako su mediji ispratili historijsku noć BiH

Region bruji o Zmajevima nakon pobjede Bosne i Hercegovine protiv Katara i plasmana u nokaut fazu Svjetskog prvenstva, a veliki rezultat bh. reprezentacije posebno je odjeknuo u medijima u Hrvatskoj i Srbiji.

Zmajevi su pobjedom 3:1 protiv Katara napravili jedan od najvećih rezultata u historiji bh. fudbala. Nakon utakmice u Seattleu slavilo se u Bosni i Hercegovini, ali se o uspjehu ekipe Sergeja Barbareza pisalo i širom regije. Hrvatski mediji posebno su isticali emocije, slavlje navijača i čestitke koje su stigle iz susjedstva, dok su srbijanski portali naglašavali historijski plasman, veliki uspjeh Barbarezove ekipe i partiju Kerima Alajbegovića.

Region bruji o Zmajevima nakon velike pobjede BiH

Dnevnik.hr je pobjedu BiH ispratio porukama “Bravo Zmajevi” i “Veliki uspjeh”, uz objave u kojima se navodi da je potvrđen plasman Bosne i Hercegovine u drugi krug Svjetskog prvenstva. Posebnu pažnju izazvala je i objava u kojoj je prenesena čestitka selektora Hrvatske Zlatka Dalića, koji je reprezentaciji BiH poručio: “Svaka im čast! Puno sreće im želim dalje!”

Hrvatski Net.hr također je velikim naslovima ispratio ono što su Zmajevi napravili protiv Katara. U jednoj od objava istaknuto je “Bravo, susjedi”, dok je u drugoj naglašeno da “Bosna neće spavati”. Net.hr je prenosio i atmosferu slavlja, navijačke prizore, euforiju u bh. gradovima i emocije koje su nakon utakmice preplavile ulice.

Posebno je upečatljivo što su hrvatski mediji uspjeh BiH predstavili kao regionalnu sportsku priču koja je izazvala simpatije i pažnju, ne samo zbog rezultata, nego i zbog načina na koji su Zmajevi došli do pobjede. BiH je protiv Katara igrala pod velikim pritiskom, ali je pokazala karakter, kvalitet i snagu kada je bilo najpotrebnije.

Ni srbijanski mediji nisu zaobišli historijsku noć bh. fudbala. Nova.rs je nakon utakmice pisala da je fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila veliki uspjeh pobjedom protiv Katara rezultatom 3:1. Iako su u fokusu jednog teksta bile i scene s klupe, istaknuto je da je riječ o velikoj pobjedi Zmajeva u meču odluke.

Sport Klub je pratio rasplet grupe i šanse Bosne i Hercegovine za nastavak takmičenja, navodeći da je prvi uslov ispunjen pobjedom protiv Katara. U njihovom tekstu posebno je naglašeno da su Zmajevi nakon trijumfa pažnju usmjerili prema ostalim utakmicama i raspletu koji ih vodi u nokaut fazu.

MONDO je plasman BiH opisao naslovom “Istorija je ispisana”, navodeći da je pobjeda nad Katarom donijela reprezentaciji Bosne i Hercegovine mnogo više od tri boda. U tekstu su istakli da su Zmajevi nakon grupne faze obezbijedili mjesto među 32 najbolje selekcije i nastavak takmičenja na Svjetskom prvenstvu.

U regionalnim medijima najviše su se izdvojile tri stvari, historijski plasman BiH, veliki nastup mladog Kerima Alajbegovića i emocije koje je pobjeda pokrenula među navijačima. Alajbegović je golom otvorio put Zmajevima prema pobjedi, dok je Ermin Mahmić u završnici potvrdio trijumf i donio novu eksploziju radosti među navijačima.