Američka ambasada čestitala Zmajevima na velikoj pobjedi

Nakon velike pobjede nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, čestitke Zmajevima stigle su i iz Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini.

Na društvenim mrežama Ambasada SAD-a uputila je kratku, ali srdačnu poruku bh. reprezentativcima:

“Kakva utakmica, Zmajevi! Čestitamo na sjajnoj pobjedi!”

Objava je ubrzo privukla pažnju brojnih navijača koji su u komentarima dijelili oduševljenje nastupom izabranika Sergeja Barbareza.

Podsjetimo, reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je važnu pobjedu protiv Katara na Svjetskom prvenstvu 2026, čime je napravila veliki korak ka plasmanu u narednu fazu takmičenja.