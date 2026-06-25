Buvljak za pse Azila Nirina: Dođite, kupite sitnicu i pomozite napuštenim psima

Buvljak za pse Azila Nirina bit će održan u nedjelju 28. juna od 16:00 sati u Glavnom gradskom parku, ispred cafe bara Blueberry, gdje će posjetioci imati priliku kupiti, prodati, pokloniti ili jednostavno svratiti na kafu i razgovor, a sve s ciljem pomoći napuštenim psima.

Organizatori poručuju da je događaj osmišljen kao spoj druženja, zabave i humanosti, jer će svaka kupljena sitnica pomoći psima Azila Nirina da imaju bolju svakodnevicu. Posjetioce očekuju zanimljive stvari po pristupačnim cijenama, kafa, dobro društvo, sadržaji za ljubitelje pasa, ali i za porodice s djecom.

Buvljak za pse Azila Nirina namijenjen je svima koji žele učiniti dobro djelo, podržati rad azila i pomoći napuštenim životinjama. Iz Azila Nirina poručuju da i male geste mogu značiti mnogo, posebno kada se zajednica okupi oko iste ideje.

Događaj će biti prilika da građani pronađu nešto korisno za sebe ili svoje ljubimce, ali i da svojim dolaskom pokažu podršku volonterima i psima kojima je pomoć najpotrebnija.

Buvljak za pse Azila Nirina počinje u 16:00 sati, a organizatori pozivaju građane da dođu, kupe, poklone ili jednostavno budu dio akcije koja starim stvarima daje novi život, a psima novu nadu.