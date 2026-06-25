Vlada TK subvencionira boravak 1.140 djece u predškolskim ustanovama

Vlada TK donijela je Program subvencionisanja boravka djece u predškolskim ustanovama na području Tuzlanskog kantona za pedagošku 2025/2026. godinu.

Program se odnosi na djelimično plaćanje cijene boravka djece u predškolskim ustanovama, s ciljem osiguranja jednakih uslova za odgoj, njegu i obrazovanje djece predškolskog uzrasta, ali i očuvanja socijalne sigurnosti porodica.

Za realizaciju ovog programa Vlada je osigurala ukupno 770.000 KM, što omogućava subvencionisanje troškova za 1.140 korisnika, u iznosu od po 700 KM.

Ovim programom utvrđen je način subvencionisanja boravka djece sa područja Tuzlanskog kantona koja nisu obuhvaćena subvencijama ili sufinansiranjem na neki drugi način. Subvencija se odnosi na boravak djece u svim predškolskim ustanovama tokom pedagoške 2025/2026. godine.

Programom su definisani mogući korisnici prava na subvencionisanje, uslovi i kriteriji za ostvarivanje prava, iznos subvencije, razlozi nemogućnosti ostvarivanja prava, postupak ostvarivanja prava, sredstva za finansiranje programa, nadležni organi i njihove obaveze, kao i druga pitanja od značaja za realizaciju ove mjere.

Program će se realizirati objavom javnog poziva na internet stranicama Vlade Tuzlanskog kantona i Ministarstva obrazovanja i nauke TK.

Iz Vlade TK navode da je cilj ove mjere pružiti podršku porodicama i omogućiti većem broju djece pristup predškolskom odgoju i obrazovanju.