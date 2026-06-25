Planska isključenja električne energije na području TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom

Dana 26.06.2026. godine (petak) na području:

1. Grada Tuzle:

– u ulicama Milaka Tešića Mikelje, Oslobodilaca i Mikelje Tešića, te u naseljima Tanovići, Donji Čaklovići, Simin Han, Sarajac i Stara Solana u vremenu od 09:00 do 10:30 sati,

– u naseljima Momanovo, Jahići, Hukići, Debelo Brdo i Cvjećara u vremenu od 10:30 do 12:00 sati,

– u ulicama 3.Tuzlanske Brigade, Mahmuta Bušatlije, Hasana Hasanovića, Slavinovičkog Odreda i Žarka Vukovića u vremenu od 12:00 do 13:30 sati.

2. Grada Živinica u naseljima Šerići, Đulovići, Jablanica, Delići, Suha, Suljići, Suha Suljići, Đize, Mukinovići, Bučik, Mladik, Nuhanovići, Šerići Dom, Pepići, Hodžići, Kadići, Priluk, Priluk Škola, Grablje, Klapići, Priluk Jezero i Poljići u vremenu od 09:00 do 15:30 sati.