Auto-škole izlaze na ulice Tuzle: Najavljena protestna vožnja zbog novog softvera

Udruženje auto-škola i instruktora Tuzlanskog kantona, koje je trenutno u procesu osnivanja, najavilo je mirnu protestnu vožnju ulicama Tuzle zbog načina uvođenja informacionog sistema saobraćajne edukacije, odnosno aplikativnog softvera koji se koristi u procesu osposobljavanja kandidata za vozače.

Protestna vožnja najavljena je za utorak, 23. juni 2026. godine, u periodu od 07:00 do 10:00 sati ulicama Tuzle.

Kako navode iz Udruženja, javnost ima pravo biti potpuno i transparentno informisana o procesu implementacije ovog sistema, uključujući i utrošak javnih sredstava za njegovu nabavku, razvoj i održavanje. Iako je softver predstavljen kao rješenje koje bi trebalo unaprijediti rad svih učesnika u procesu saobraćajne edukacije, iz Udruženja tvrde da sistem još uvijek ne funkcioniše u punom kapacitetu.

Prema njihovim navodima, u praksi se i dalje javljaju poteškoće u radu, dok se pojedini ispiti ne održavaju redovno, što direktno utiče na kandidate koji čekaju ostvarivanje svojih prava.

Predstavnici auto-škola smatraju i da sadržaj i način implementacije sistema odstupaju od odredbi Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, kao i pratećih pravilnika koji regulišu rad auto-škola i organizacija Crvenog križa na području cijele države.

Iz Udruženja dodatno upozoravaju i na informacije da su nadležne institucije, prilikom provođenja nadzora, uočile određene nedostatke koji se odnose na obradu i zaštitu ličnih podataka kandidata. Kako ističu, riječ je o osjetljivim podacima velikog broja građana, zbog čega smatraju da javnost treba biti upoznata sa nalazima nadzora, eventualnim nepravilnostima i mjerama koje će biti poduzete za njihovo otklanjanje.

Također, traže da nadležno ministarstvo javno saopšti koliko je sredstava do sada uloženo u ovaj projekat, koje su ugovorene obaveze realizovane, koji su nedostaci uočeni u radu sistema i koji su rokovi za njegovo potpuno i nesmetano funkcionisanje.

Iz Udruženja naglašavaju da ne osporavaju potrebu za digitalizacijom i modernizacijom procesa saobraćajne edukacije, ali smatraju da se takve promjene moraju provoditi zakonito, transparentno i uz uvažavanje mišljenja struke.

“Tražimo proces koji neće ugroziti rad auto-škola, prava kandidata i kvalitet osposobljavanja budućih vozača”, navedeno je u saopštenju.

Predstavnici auto-škola i instruktora pozvali su nadležne institucije da hitno preispitaju primjenu predmetnog softvera, te da otvore dijalog sa auto-školama i instruktorima kako bi se pronašlo prihvatljivo rješenje.

Organizatori ističu da će protestna vožnja biti održana mirno i dostojanstveno, uz puno poštivanje svih saobraćajnih propisa.

Saopštenje je potpisao Tomislav Tomić, predsjednik Organizacionog odbora Udruženja auto-škola i instruktora Tuzlanskog kantona, u osnivanju.