Novi model javnog prijevoza u TK: Potpisan ugovor o kantonalnim linijama

Potpisivanjem Ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti javnog prijevoza putnika na kantonalnim linijama Tuzlanskog kantona danas je otvoreno novo poglavlje u organizaciji javnog prijevoza na području Tuzlanskog kantona. Ugovor su potpisali ministar trgovine, turizma i saobraćaja TK Almir Žilić i izvršni direktor kompanije Junuzović Kopex Semir Junuzović, čime se prvi put na sistemski način uređuje pitanje javnog linijskog prijevoza putnika na kantonalnim linijama.

Riječ je o dugoročnom modelu kojim Vlada Tuzlanskog kantona preuzima aktivnu ulogu u organizaciji mreže linija, kontroli redova vožnje, utvrđivanju tarifnog sistema i osiguranju kontinuiteta prijevoza. Time se javni prijevoz na kantonalnim linijama iz dosadašnjeg tržišnog modela, u kojem su građani često bili izloženi smanjenju broja polazaka, ukidanju linija i rastu cijena, uvodi u okvir javne komunalne usluge od posebnog interesa za Tuzlanski kanton.

„Ovo nije samo potpisivanje jednog ugovora. Ovo je završetak jednog složenog procesa i početak novog sistema u kojem građanin, njegova potreba za kretanjem, odlazak na posao, u školu, na fakultet, ljekaru ili prema drugim gradovima i općinama, postaje centralna tačka organizacije javnog prijevoza. Vlada Tuzlanskog kantona je pokazala da ne pristaje na stihijska rješenja, nego da sistemski uređuje oblasti koje direktno utiču na svakodnevni život ljudi“, izjavio je ministar trgovine turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona Almir Žilić.

Prema novom modelu, prijevoz na kantonalnim linijama počinje danas, 15. juna 2026. godine, a prvi pojedinačni ugovor važi do kraja 2026. godine. Vrijednost ugovora za ovaj period iznosi 7 miliona KM, čime će Vlada sufinansirati oblast javnog prijevoza na kantonalnim linijama. Početna mreža obuhvata 18 kantonalnih linija, među kojima su i linije Kladanj – Tuzla, Čelić – Tuzla i Aerodrom Tuzla – Tuzla, koje se prvi put uvode u model redovnih kantonalnih linija.

Posebna vrijednost novog sistema ogleda se u značajno povoljnijim cijenama za građane. Pojedinačna karta u zoni užeg gradskog područja Tuzle iznosit će 1,50 KM, dok će karta za ostale kantonalne relacije iznositi 2,50 KM. Mjesečna pretplatna karta za radnike, nezaposlene, učenike, studente i osnovce iznosit će 88 KM i vrijedit će na svim kantonalnim linijama, dok će za povlaštene kategorije, među kojima su penzioneri, ratni vojni invalidi, Zlatni ljiljani i članovi porodica šehida i poginulih boraca, mjesečna karta iznositi 30 KM.

„Građanima omogućavamo javni prijevoz po cijenama koje su, u određenim slučajevima, i do četiri puta niže od dosadašnjih. Ali jednako važno, uvodimo pravila. Cjenovnik će biti jedinstven, javno dostupan i obavezujući, a prijevoznik će imati jasne ugovorne obaveze. Ministarstvo i Vlada više neće biti posmatrači procesa, nego nosioci sistema koji štiti javni interes“, rekao je ministar trgovine, turizma i saobraćaja TK Almir Žilić.

Ugovor je zaključen nakon provedenog otvorenog postupka javne nabavke, u kojem je kao najpovoljnija izabrana ponuda konzorcija „Junuzović-Kopex“ d.o.o. Lukavac i „Gradski i prigradski saobraćaj“ d.o.o. Tuzla. Polovinom maja zaključen je Okvirni sporazum za naredne četiri godine, a današnjim potpisivanjem prvog pojedinačnog ugovora stvaraju se operativni uslovi za početak prijevoza po novom modelu.

Direktor Junuzović ističe da je riječ o značajnom iskoraku i za prijevoznike i za korisnike usluge.

„Pred nama je odgovoran zadatak. Novi model od prijevoznika traži pouzdanost, tačnost, poštivanje redova vožnje i kvalitetnu uslugu prema putnicima. Kao dio izabranog konzorcija, svjesni smo značaja ovog projekta za građane Tuzlanskog kantona i učinit ćemo sve da javni prijevoz bude stabilan, dostupan i organiziran u skladu sa ugovorenim obavezama“, kazao je Junuzović.

Vlada Tuzlanskog kantona je još početkom 2025. godine, nakon analize stanja u oblasti javnog linijskog prijevoza, pokrenula aktivnosti na uspostavljanju novog modela. Kao kratkoročna mjera uvedeno je subvencioniranje troškova prijevoza za učenike srednjih škola i studente, dok su paralelno vođene aktivnosti na izradi studije, izmjenama zakonskog okvira, donošenju uredbe i provođenju javne nabavke.

Novim sistemom javni prijevoz se tretira kao usluga od općeg društvenog interesa, a njegovi efekti neće se mjeriti samo brojem prevezenih putnika, nego i većom mobilnošću stanovništva, smanjenjem saobraćajnih gužvi, boljom povezanošću općina i gradova, dostupnijim obrazovanjem, radnim mjestima i javnim uslugama, te povoljnijim uslovima života za građane koji javni prijevoz koriste kao osnovni oblik kretanja.

„Ovo je konkretna politika u korist građana. Uređen, pristupačan i pouzdan javni prijevoz znači više jednakih šansi za ljude iz svih dijelova Tuzlanskog kantona. To je suština ovog projekta“, zaključio je ministar Žilić