Dan Zlatnih ljiljana Tuzlanskog kantona obilježava se 12. juna, u znak poštovanja prema dobitnicima najvećih ratnih priznanja i njihovim porodicama.

Povodom obilježavanja ovog datuma, čestitku dobitnicima najvećih ratnih priznanja Tuzlanskog kantona i njihovim porodicama uputilo je Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona.

U čestitki je istaknuto da dobitnici najvećih ratnih priznanja podsjećaju na hrabrost, odlučnost, neizmjernu ljubav i žrtvu prema domovini, koju su najbolji sinovi i kćeri Bosne i Hercegovine pokazali u najtežim trenucima historije.

Iz Ministarstva za boračka pitanja TK poručeno je da ovaj datum ima posebnu vrijednost za Tuzlanski kanton, jer čuva sjećanje na one koji su svojim djelima dali nemjerljiv doprinos odbrani Bosne i Hercegovine.

Obilježavanje Dana Zlatnih ljiljana Tuzlanskog kantona prilika je da se još jednom iskaže poštovanje prema dobitnicima najvećih ratnih priznanja, kao i porodicama onih koji su dali svoj doprinos u odbrani zemlje.