Oglasili se iz Higijensko epidemiološke službe u vezi sumnje na meningitis kod učenice u Lukavcu

Nakon informacije da je kod učenice u “OŠ Lukavac Grad” potvrđen meningitis, iz Higijensko-epidemiološke službe JZU Dom zdravlja Lukavac naglasili su da nije riječ o bakterijskom obliku ovog oboljenja.

Prema informacijama sa UKC Tuzla, utvrđeno je da se radi o virusnom meningitisu, koji ne zahtijeva provođenje posebnih preventivnih mjera prema učenicima, nastavnom osoblju niti drugim kontaktima.

“U skladu sa epidemiološkim preporukama, u takvim situacijama radi se dodatna dezinfekcija školskih prostorija i površina koje se svakodnevno koriste. Nema razloga za zabrinutost, niti za sprovođenje dodatnih mjera osim higijenskih preporuka.” saoštili su iz Higijensko epidemiološke službe Doma zdravlja Lukavac.

HES – JZU Doma zdravlja Lukavac prati situaciju, te će o eventualnim novim koracima odlučivati skupa sa menadžmentom škole i matičnom zdravstvenom ustanovom.