U ponedjeljak potpisivanje važnog ugovora za javni prijevoz u TK

U prostorijama „GIPS“ d.o.o. Tuzla u ponedjeljak, 15. juna, bit će upriličeno potpisivanje Ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti javnog prijevoza putnika na kantonalnim linijama Tuzlanskog kantona.

Potpisivanje ugovora najavljeno je za 10:00 sati u prostorijama „GIPS“ d.o.o. Tuzla, na adresi Autobaza Bukinje bb, preko puta Siporeksa.

Podsjećamo, nedavno je proveden postupak javne nabavke, a kao najpovoljnija ponuda za vršenje komunalne djelatnosti javnog prijevoza putnika na kantonalnim linijama u Tuzlanskom kantonu izabrana je ponuda konzorcijuma „Junuzović-Kopex“ d.o.o. Lukavac i „Gradski i prigradski saobraćaj“ d.o.o.

Polovinom maja zaključen je Okvirni sporazum sa izabranim konzorcijem, u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije, za period od naredne četiri godine. U ponedjeljak će biti potpisan prvi pojedinačni ugovor, koji se odnosi na prvu godinu ovog perioda.

Iz nadležnih institucija ističu da se ovim po prvi put na sistemski način rješava pitanje javnog prijevoza na području Tuzlanskog kantona.