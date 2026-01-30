Lukavac: Cijene javnog prijevoza bit će umanjenje za 50 posto

Cijene mjesečnih karata za kantonalne linije od Lukavca do Tuzle, po privremenom rješenju, trebale bi biti umanjene za oko 50 posto, saopćio je gradonačelnik Lukavca Edin Delić.

Delić je naveo da su jedan od najsloženijih problema u procesu uređenja javnog prijevoza takozvane kantonalne linije koje iz mjesnih zajednica na području Lukavca voze prema Tuzli, jer Grad Lukavac nije nadležan za ove linije, a Vlada Tuzlanskog kantona još nije sistemski riješila ovu oblast. Kako je pojasnio, zbog toga su se učenici, studenti i drugi putnici na liniji poznatoj kao “devetka” našli u situaciji da moraju kupovati dvije mjesečne karte, jednu za kantonalnu liniju po starim cijenama i drugu za gradski prevoz u Lukavcu, što im je ukupno povećalo troškove.

Prema njegovim riječima, Gradsko vijeće je ranije odobrilo da se mjesečne karte kupljene za kantonalne linije mogu koristiti i na gradskim linijama Lukavca, čime se trošak svodi na jednu kartu, ali bi ona i dalje ostala po starim cijenama, bez benefita koji su uvedeni na gradskim linijama.

Gradonačelnik je dodao da je prijevoznik, nakon razgovora i u cilju unapređenja saradnje i razvoja javnog prijevoza, donio odluku da cijene mjesečnih karata umanji za oko 50 posto. Kao primjer je naveo da bi karta koja je trenutno 160 KM trebala koštati 80 KM, uz važenje na cijeloj relaciji, od polaznih mjesta u Lukavcu do Tuzle.

Najavio je da odluku treba što prije provesti u praksi, te da će više detalja biti objavljeno uskoro. U objavi je upućen i apel Vladi TK da izradi adekvatno rješenje za kantonalne linije koje bi bilo usklađeno s cijenama na gradskim linijama, kako građani Lukavca ne bi bili diskriminirani.