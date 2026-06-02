Fabrika pitke vode u Lukavcu sve bliže realizaciji

Fabrika pitke vode u Lukavcu ulazi u prvu fazu realizacije, nakon što je raspisan tender za izvođenje radova vrijednih 1,22 miliona KM bez PDV-a.

Riječ je o početku važnog projekta za područje Lukavca, kojim bi se u narednom periodu trebali stvoriti uslovi za kvalitetnije i sigurnije vodosnabdijevanje građana.

Prema informacijama RTV Lukavac, tenderom je obuhvaćena prva faza izgradnje fabrike pitke vode, a rok za izvođenje radova iznosi 150 dana od dana uvođenja izvođača u posao. Ponude zainteresovanih izvođača mogu se dostaviti do sredine juna.

Fabrika pitke vode u Lukavcu jedan je od projekata koji se duže vrijeme spominje kao značajan za rješavanje pitanja vodosnabdijevanja.

