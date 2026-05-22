Lukavac je korak bliže izgradnji postrojenja za pitku vodu, nakon što je objavljen javni poziv za prvu fazu radova, potvrdio je gradonačelnik Edin Delić.

Vrijednost radova iznosi oko 2,3 miliona KM, a odnosi se na prvu fazu izgradnje postrojenja za pitku vodu. Pored toga, radovi na vodovodu Toplice već su u toku.

Delić je naveo da su sredstva i dokumentacija za naredne faze spremni, te da se uskoro očekuje izlazak mašina na teren.

Pozvao je zainteresovane izvođače iz Lukavca i šire da se prijave na tender, uz poruku da će realizacija radova biti praćena i da će javnost biti informisana o toku aktivnosti.

Govoreći o tome kada bi pitka voda mogla poteći, Delić je istakao da ne želi nagađati datum, jer dinamika zavisi od procedura, vremenskih uslova, mogućih žalbi ponuđača, brzine izvođenja radova, testiranja, revizije i nadzora.

Prema njegovim riječima, ovom projektu prethodile su brojne faze, od strategije razvoja i studije vodnog sektora, do eksproprijacije zemljišta, projektovanja, osiguranja finansija i ishodovanja dozvola.