FOTO: Tradicionalnom kotlićijadom završen 24. Međunarodni sajam turizma i ekologije “LIST”

24. Međunarodni sajam turizma i ekologije “LIST” završen je danas tradicionalnom kotlićijadom, koja je i ove godine okupila veliki broj učesnika iz Bosne i Hercegovine.

U takmičenju su učestvovale desetine ekipa, a titulu za najbolji kotlić osvojilo je Lovačko društvo “Tuzla”.

“Ovo nam je prvo učešće na sajmu. Kao lovci volimo pripremati hranu, posebno kotliće, i smatramo da u ovo takmičenje donosimo dosta iskustva. Iskreno, nadali smo se dobrom rezultatu”, poručili su takmičari iz LD “Tuzla”.

Među učesnicima su bile i “Litvanke”, Udruženje žena iz Banovića, kojima je ovo treće učešće na kotlićijadi. Kako ističu, svake godine nastoje unaprijediti pripremu i predstaviti se u što boljem izdanju.

Na sajmu je učestvovao i poznati kuhar Ekrem Duranović Duri, prošlogodišnji pobjednik državnog takmičenja u pripremi gulaša.

“Tajna gulaša je u sastojcima. Danas smo koristili junetinu i srnetinu, zaista kvalitetne komade mesa. Ipak, moja posebnost su biljke. Ne dodajem začine na uobičajen način, ulje ili luk. Moj gulaš se sastoji od mesa, 17 različitih vrsta biljaka koje se savršeno uklapaju, i vode. To je moja tajna”, kazao je Duranović.

Ekrem Duranović ove godine osvojio je drugo mjesto na Sajmu LIST.

Ovogodišnje, 24. izdanje Međunarodnog sajma turizma i ekologije “LIST” tokom tri dana okupilo je brojne učesnike iz regije i Bosne i Hercegovine, privrednike, udruženja i građane, uz razmjenu iskustava, predstavljanje proizvoda i druženje.