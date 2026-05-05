Od 7. do 9. maja u Lukavcu će biti održan 24. Međunarodni sajam turizma i ekologije LIST. Organizatori najavljuju bogat program, brojne izlagače iz BiH i regiona, ekološke panele, gastro sadržaje i poslovne susrete, a podršku sajmu pružila je i Vlada Tuzlanskog kantona.

Lukavac spreman za 24. Međunarodni sajam turizma i ekologije LIST

Međunarodni sajam turizma i ekologije LIST bit će održan na platou Centra za kulturu Lukavac, a organizatori ističu da je riječ o jednoj od najznačajnijih manifestacija ove vrste u Bosni i Hercegovini i regionu.

„Tokom godina ovaj sajam je postao zaista prepoznatljiva platforma susreta što turističkih djelatnika, privrednika institucija i svih onih koji djeluju u oblasti održivog razvoja. LIST ne predstavlja samo mjesto prezentacije turističkih destinacija i proizvoda, već i prostor za razmjenu ideja, uspostavljanje poslovnih kontakata i pokretanje novih inicijativa što smo svjedoci i svih ovih prethodnih godina”, kazao je Mirza Mujagić, portparol Sajma LIST.

Ovogodišnji sajam donosi sadržaje iz oblasti turizma, ekologije, održivog razvoja, gastronomije i poduzetništva. Program počinje svečanim otvaranjem, a prvi dan obilježit će Festival hrane i pića, Dani ženskog stvaralaštva, te Lukavački forum okoliša i održivosti.

„Nakon ceremonije otvaranja i obilaska sajma od strane zvanica i gostiju, održat će se Lukavački forum okoliša i održivosti, što je novina u dosadašnjim aktivnostima. U skladu sa svjetskim trendovima i sajam se sve više okreće ekologiji i energetskoj održivosti, tako da je ovo jedna od centralnih tema na našem sajmu“, govori Enes Numanović, predsjednik Organizacionog odbora sajma.

Drugog dana sajma planirano je takmičenje turističko-ugostiteljskih škola u pripremi palačinaka, prezentacija aplikacije Visit TK, predstavljanje projekta Bokavićkog brda, te panel o turističkim potencijalima Lukavca. Treći dan rezervisan je za sajamsku kotlićijadu i poslovne susrete poduzetnika. Podršku sajmu dala je i Vlada Tuzlanskog kantona. Iz resornog ministarstva poručuju da je ovaj sajam i prilika da se predstave turistički resursi Lukavca i cijelog kantona.

„Moram naglasiti da nešto što traje preko 25 godina zaslužuje izuzetnu pažnju. Mi smo to itekako prepoznali i prošle godine i ove godine da ovo nije obična klasična manifestacija, nego manifestacija koja sigurno najbliže objašnjava šta to Tuzlanski kanton ima, pokazuje sve naše resurse“, rekao je Almir Žilić, ministar trgovine, turizma i saobraćaja TK.

Organizatori očekuju izlagače i goste iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Slovenije, ali i posjete delegacija iz Indonezije i Njemačke. Sajam će prvog i drugog dana biti otvoren od 10 do 19 sati, a posljednjeg dana od 10 do 17 sati.