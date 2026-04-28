Lukavački sajam LIST domaćin foruma o kružnoj ekonomiji i održivom upravljanju otpadom

Lukavački sajam turizma i ekologije LIST će 7. maja 2026. godine biti domaćin Lukavačkog foruma okoliša i održivosti, koji će okupiti stručnjake iz oblasti kružne ekonomije, ESG principa i održivog upravljanja otpadom.

Forum će biti održan u Cabaret Clubu JU Centar za kulturu Lukavac, u terminu od 13 do 15 sati, a program je zamišljen kao jedna sesija sa uvodnim izlaganjima, panel diskusijom i zaključcima.

U fokusu događaja bit će savremeni pristupi upravljanju otpadom, mogućnosti njegove ponovne upotrebe, razvoj održivih modela u javnom i privatnom sektoru, kao i regionalna saradnja u ovoj oblasti.

O RDF/SRF perspektivama proizvodnje i održivog korištenja u BiH govorit će dr. sc. Tomislav Lukić iz Međunarodne akademije održivog razvoja, dok će Marko List iz Consultare govoriti o održivom upravljanju otpadom, s posebnim osvrtom na tehnologije prikupljanja i zbrinjavanja organskog dijela otpada.

Među predavačima su i Ana Matin sa Agronomskog fakulteta u Zagrebu, Emina Kartal Hajdarević iz Kim Tec Eko Sarajevo, mr. sc. Božidar Matin sa Šumarskog fakulteta u Zagrebu, te Daria Mateljak iz SPRING+SHIFT, koja će govoriti o ESG principima u sistemima upravljanja otpadom.

Nakon uvodnih izlaganja bit će održana panel diskusija o temi „Od otpada do resursa – kako ubrzati tranziciju prema kružnoj ekonomiji?“, u kojoj će učestvovati svi predavači, a moderator će biti dr. sc. Tomislav Lukić.

Zaključci sesije bit će usmjereni na jačanje regionalne saradnje u sektoru otpada, primjenu ESG standarda u javnom i privatnom sektoru, te razvoj održivih i finansijski isplativih modela upravljanja otpadom.