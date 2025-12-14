U ponedjeljak potpisivanje ugovora za projekat „Siguran start“

U ponedjeljak, 15. decembra 2025. godine, s početkom u 11 sati, bit će upriličeno potpisivanje ugovora s korisnicima novčane podrške po Projektu „Siguran start“, koji se realizuje iz sredstava Budžeta Grada Tuzle za 2025. godinu.

„Obavještavamo vas da će u ponedjeljak, 15.12.2025. godine, s početkom u 11.00 sati, biti upriličeno potpisivanje ugovora s korisnicima novčane podrške po Projektu ‘Siguran start’, koji se realizuje iz sredstava Budžeta Grada Tuzle za 2025. godinu. Zbog većeg broja korisnika, potpisivanje ugovora bit će organizovano u prostoru JU Narodno pozorište Tuzla“, navedeno je u saopćenju Službe za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu.