U ponedjeljak potpisivanje ugovora za projekat „Siguran start“

RTV SLON
Sanacija trotoara u ulici 18. Hrvatske brigade u Tuzli
Foto: Grad Tuzla

U ponedjeljak, 15. decembra 2025. godine, s početkom u 11 sati, bit će upriličeno potpisivanje ugovora s korisnicima novčane podrške po Projektu „Siguran start“, koji se realizuje iz sredstava Budžeta Grada Tuzle za 2025. godinu.

Kako je saopćeno iz Službe za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu Grada Tuzle, zbog većeg broja korisnika potpisivanje ugovora bit će organizovano u prostoru JU Narodno pozorište Tuzla.

„Obavještavamo vas da će u ponedjeljak, 15.12.2025. godine, s početkom u 11.00 sati, biti upriličeno potpisivanje ugovora s korisnicima novčane podrške po Projektu ‘Siguran start’, koji se realizuje iz sredstava Budžeta Grada Tuzle za 2025. godinu. Zbog većeg broja korisnika, potpisivanje ugovora bit će organizovano u prostoru JU Narodno pozorište Tuzla“, navedeno je u saopćenju Službe za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Vlada TK dala saglasnost na produženje kolektivnih ugovora u obrazovanju

Tuzla i TK

Predstavljen digitalni turistički vodič „Otkrij Tuzlu”

Tuzla i TK

Grad Tuzla predlaže rekordni budžet: 98,8 miliona KM za puteve, vodovod...

BiH

U Jablanici potpisani ugovori o dodjeli 2,65 miliona KM za sanaciju...

Tuzla i TK

Grad Tuzla jača saradnju s udruženjima koja se bave zaštitom ljudskih...

Istaknuto

Tuzla: Završeni radovi na obnovi puteva u Simin Hanu i Slavinovićima

Istaknuto

Elvedina Muzaferija osvojila prve bodove u Svjetskom kupu

Istaknuto

Planska isključenja električne energije na području TK

Tuzla i TK

Međunarodni aerodrom Tuzla unaprijedio rasvjetu piste, povećana vidljivost i sigurnost operacija

Istaknuto

Upozorenje vozačima: Zatvorena raskrsnica prema ulici Hendek

Vijesti

Najmanje deset mrtvih u oružanom napadu na plaži Bondi u Sydneyju

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]