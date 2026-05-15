Za povratničke sredine izdvojeno više od 1,2 miliona KM za infrastrukturu

U Doboju su danas potpisani sporazumi o saradnji na realizaciji projekata obnove i izgradnje komunalne i socijalne infrastrukture na prostorima gdje žive raseljena lica i povratnici za 2025. godinu, između Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Fonda za povratak BiH i predstavnika gradova i općina/opština korisnika sredstava.

Potpisivanju sporazuma, prisustvovali su predstavnici lokalnih zajednica kojima su odobrena sredstva za realizaciju projekata od značaja za unapređenje uslova života povratničke populacije. Sredstva su dodijeljena za projekte u sljedećim lokalnim zajednicama: Brod, Grad Doboj, Doboj Istok, Grad Gračanica, Maglaj, Modriča, Grad Teslić, Vukosavlje i Žepče.

Ukupan iznos sredstava dodijeljenih kroz ove sporazume iznosi 1.271.235,32 KM, dok ukupna sredstva za realizaciju projekata obnove i izgradnje komunalne i socijalne infrastrukture za 2025. godinu na nivou Bosne i Hercegovine iznose 5.096.235,32 KM. Za projekte elektrifikacije dodatno je osigurano 140.000,00 KM.

Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine dr. Sevlid Hurtić poručio je da ulaganje u povratničke sredine predstavlja strateško ulaganje u mir, stabilnost i ravnomjeran razvoj Bosne i Hercegovine.

„Naša obaveza nije samo da obnavljamo infrastrukturu, nego da vraćamo povjerenje ljudima i stvaramo uslove za dostojanstven život svih građana, bez obzira gdje žive. Svaki put, vodovod, rasvjeta, društveni dom ili drugi infrastrukturni projekat koji danas podržavamo znači konkretnu podršku porodicama koje su odlučile ostati na svojim ognjištima ili se vratiti svojim domovima. Povratnici moraju osjetiti da nisu sami i da institucije Bosne i Hercegovine stoje iza njih kroz konkretne projekte i vidljive rezultate“, kazao je Hurtić.

On je dodao da Ministarstvo nastavlja sa politikom ravnomjerne podrške svim lokalnim zajednicama u kojima postoji potreba za infrastrukturnim ulaganjima, posebno kada je riječ o povratničkoj populaciji i raseljenim licima.

Predsjednik Komisije za izbjeglice i raseljena lica BiH dr. sci. Davor Čordaš istakao je da realizacija ovakvih projekata ima mnogo širi značaj od same infrastrukturne obnove.

„Održivi povratak ne podrazumijeva samo obnovljene kuće, već i kvalitetne uslove za život, pristup osnovnim uslugama i osjećaj sigurnosti i pripadnosti lokalnoj zajednici. Zbog toga su projekti komunalne i socijalne infrastrukture od izuzetnog značaja. Posebno je važno što danas svjedočimo saradnji državnih institucija i lokalnih zajednica, jer jedino zajedničkim djelovanjem možemo osigurati dugoročne rezultate i poboljšati svakodnevni život povratničke populacije širom Bosne i Hercegovine“, naglasio je Čordaš.

Direktor Fonda za povratak BiH Srđan Šekara izjavio je da će realizacija potpisanih sporazuma donijeti konkretna poboljšanja u lokalnim sredinama i omogućiti kvalitetnije uslove života za građane.

„Fond za povratak BiH nastavlja odgovorno i transparentno upravljati sredstvima s ciljem da svaki projekat donese stvaran efekat na terenu. Posebnu pažnju posvećujemo projektima koji direktno utiču na svakodnevni život građana – od putne i komunalne infrastrukture do objekata socijalnog značaja. Ulaganjem u ove projekte jačamo povjerenje među ljudima, podržavamo opstanak povratnika i doprinosimo razvoju lokalnih zajednica koje godinama nose teret posljedica raseljavanja“, rekao je Šekara.

Današnjim potpisivanjem sporazuma potvrđena je opredijeljenost institucija Bosne i Hercegovine da nastave ulagati u projekte koji doprinose održivom povratku, jačanju socijalne kohezije i unapređenju životnih uslova raseljenih lica i povratnika širom Bosne i Hercegovine.