Potpisani ugovori za očuvanje radnih mjesta povratnika u RS

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica potpisalo je danas ugovore sa 220 aplikanata koji su ispunili kriterije „Javnog poziva za programe podrške očuvanju radnih mjesta povratnika u entitetu Republika Srpska za 2025. godinu“.

Za ovu namjenu izdvojeno je više od 1,3 miliona konvertibilnih maraka, a sredstva će osigurati očuvanje zaposlenja za 691 povratnika u 31 opštini i gradu na području entiteta RS.

Veliko interesovanje za javni poziv

Na Javni poziv pristiglo je ukupno 264 prijave. Većina, njih 211, odnosila se na Program 1 – podršku očuvanju radnih mjesta i unapređenje uslova rada povratnika, dok je 53 aplikacije stiglo na Program 2, koji podrazumijeva refundiranje troškova poreza i doprinosa za prva tri mjeseca 2025. godine.

Način korištenja sredstava

Ugovorima je precizirano da korisnici sredstava imaju obavezu isplatiti radnicima od 10 do maksimalno 100 posto doznačenog iznosa po uposlenom kao dodatni prihod. Ostatak novca namijenjen je razvoju poslovanja, kroz nabavku opreme, proširenje ili adaptaciju poslovnih prostorija. Na taj način podrška nije usmjerena samo na očuvanje radnih mjesta, već i na unapređenje uslova poslovanja u povratničkim sredinama.

Poruka ministra Dizdara

Federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Nerin Dizdar naglasio je značaj ovih programa za dugoročan ostanak i opstanak povratnika.

„Očuvanje radnih mjesta povratnika u entitetu Republika Srpska jedan je od ključnih ciljeva našeg djelovanja. Kroz ove programe ne pomažemo samo privrednim subjektima i vjerskim zajednicama u povratničkim sredinama, nego direktno doprinosimo opstanku povratnika na svojim ognjištima. Drago mi je da smo i ove godine, kroz više od 1,3 miliona KM, uspjeli obezbijediti sigurnost za gotovo 700 porodica povratnika“, izjavio je ministar.

Nastavak podrške povratnicima

Iz Ministarstva je poručeno da će i u narednom periodu provoditi programe usmjerene na jačanje održivog povratka, kroz ekonomsko osnaživanje i unapređenje uslova života u povratničkim zajednicama.