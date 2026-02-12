Gradonačelnik Bijeljine kupio klavir od pola miliona maraka, ali niko ne zna zašto

Klavir vrijedan pola miliona konvertibilnih maraka, za koji je gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović izdvojio sredstva iz gradskog proračuna, stigao je u grad, prenosi ATV.

Ova kupovina mjesecima izaziva burne reakcije u javnosti, ali gradonačelnik, koji je inicirao nabavku, nije odustao. Donio je odluku o pokretanju postupka javne nabave koncertnog klavira u iznosu do 500.000 KM s PDV-om. U dokumentu je navedeno da će instrument biti namijenjen Odjelu za društvene djelatnosti.

Građani Semberije pitaju se je li takva investicija prioritet, posebno u situaciji kada, kako tvrde, nedostaje novca za plaće i druge osnovne potrebe. Neki od njih s nevjericom komentiraju visinu iznosa, navodeći da se kvalitetan klavir može nabaviti za znatno manje novca, te ironiziraju odluku gradskih vlasti.

Drugi smatraju da gradu trenutno trebaju važniji projekti i ulaganja, ističući da postoji mnogo prečih problema koje bi trebalo rješavati prije kupovine skupog instrumenta.

Pojedini su uputili i oštre kritike na račun gradonačelnika, tvrdeći da u proteklim godinama nije učinjeno dovoljno na unapređenju gradske infrastrukture.

Gradonačelnik je ranije izjavio da mu je žao što tokom mandata nije uspio realizirati nabavku koncertnog klavira, naglasivši da je to bilo jedno od njegovih prvih obećanja, posebno upućeno učenicima Muzičke škole i lokalnim umjetnicima.

Istaknuo je da je bilo poteškoća u postupku javne nabave, ali da planira da upravo nabavka koncertnog klavira bude prvi projekt koji će pokrenuti u narednom razdoblju.