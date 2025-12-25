Mural s likom četnika Slavke Aleksića osvanuo u Banjoj Luci

U banjalučkom naselju Nova Varoš pojavio se mural posvećen Slavku Aleksiću, poznatom četničkom vojvodi i zapovjedniku paravojne formacije nazvane „Novosarajevski četnički odred“.

Mural je oslikan na zidu jednog stambenog objekta, a potpis „L 87“ upućuje na to da se autorstvo dovodi u vezu s navijačkom grupom FK Borac Banja Luka „Lešinari“, osnovanom 1987. godine.

Aleksić je tokom rata u Bosni i Hercegovini bio poznat kao jedan od najozloglašenijih četničkih komandanata te se smatra simbolom nasilja nad civilima za vrijeme opsade Sarajeva. Iako nikada nije pravosnažno osuđen za ratne zločine, njegovo ime se godinama povezuje s teškim kršenjima ljudskih prava, posebno na području Grbavice i Novog Sarajeva.

Rođen je 1956. godine u Bogdašićima kod Bileće, a veći dio života proveo je u Sarajevu gdje je studirao pravo i radio u poštanskoj službi. Krajem osamdesetih politički se angažovao, a 1990. godine učestvovao je u osnivanju četničkog pokreta u Sarajevu i djelovao kao član Srpske radikalne stranke.

Tokom rata preuzeo je komandu nad „Novosarajevskim četničkim odredom“ Vojske Republike Srpske sa sjedištem na Grbavici. Zvanje četničkog vojvode dodijelio mu je Vojislav Šešelj 13. maja 1993. godine, a kasnije i Momčilo Đujić. Jedinica kojom je zapovijedao držala je položaje na nekim od najzloglasnijih tačaka oko Sarajeva, uključujući područje Jevrejskog groblja, odakle su djelovali snajperisti prema civilnim dijelovima grada.

