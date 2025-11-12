Penzioneri u FBiH bi uskoro trebali dobiti uvećane penzije

Penzioneri u Federaciji BiH očekuju da će do kraja godine biti usvojen novi zakon koji bi donio veće penzije i pravedniji obračun. U pregovorima s Vladom Federacije BiH dogovoreni su i novi kriteriji za usklađivanje i dodatak koji bi se isplaćivao krajem godine.

Ukoliko izmjene Zakona o PIO-u budu prihvaćene uskoro, te izmijenjeni Zakon stupi na snagu 1.1.2026. godine kako je planirano, penzioneri će uvećane penzije dobiti već 5. februara, potvrdio je to za RTV Slon Haso Halilović, predsjednik Saveza udruženja penzionera Tuzlanskog kantona.

“Mi smo još u septembru sve usaglasili, sada čekamo da Vlada FBiH Parlamentu dostavi dogovorene izmjene, te kada one prođu parlamentarnu proceduru i budu usvojene i kada Zakon stupi na snagu 1. januara, neće biti potrebe za čekanjem tada, uvećane penzije će biti isplaćene odmah 5. februara”, rekao je za RTV Slon Haso Halilović, predsjednik Saveza udruženja penzionera Tuzlanskog kantona.

Nova pravila za obračun penzija

Ukoliko izmjene budu usvojene, minimalne penzije u Federaciji BiH mogle bi iznositi oko 700 KM. Ovo su procjene penzionera, članova saveza, koji su skoro dvije godine aktivno pregovarali sa nadležnima u vezi izmjena Zakona o PIO-u.

“Ovim izmjenama, član 79 omogućit će rast penzija u skladu s rastom plata, kao i redovno usklađivanje penzija dva puta godišnje – 1. januara i 1. jula. Također, osigurana je zaštita dosadašnjeg rasta penzija, što znači da ne može doći do smanjenja sadašnjih penzija” – rekao je ranije Halilović.

Do smanjenja neće doći za one koji su već u penziji, ali bi penzije mogle biti niže za one koji od naredne godine budu penzionisani, sa manje radnog staža.

„Do sada je bilo da osoba koja je radil 35 godina ima najnižu penziju 599 KM, a i osoba koja je radila 15 godina ima istu pezniju i onda smo došli do zaključka da to nije uredu. Po nekakvim izračunima najniža penzija za 15 godina radnog staža bi trebala da bude 15 godina. Hoće li to tako biti, ne mogu reći“, rekao je ranije u izjavi za RTV Slon Nikola Banović, predsjednik UO Udruženja penzionera grada Tuzla.

Dodatak na penziju ili 13-ta penzija

Predstavnici penzionera navode da predložene izmjene zakona imaju još pogodnosti, a jedna od njih je i dodatak na penziju.

„Imali smo problema s članom 80, koji se odnosi na vanredno usklađivanje penzija. Mi smo tražili povećanje, ali je Vlada to u startu odbila. Nakon dugih pregovora, došli smo do zajedničkog rješenja da će, umjesto sadašnjeg člana 80 koji će biti preformulisan, biti uveden dodatak na penziju koji će se vezati za godine radnog staža. Penzioner koji je radio duže dobit će veći dodatak, a onaj s manje godina staža dobit će manji. Taj dodatak neki smatraju 13. penzijom, ali ja ga tako ne bih nazvao – to je dodatak koji bi se trebao isplaćivati u decembru svake godine”, rekao je Haso Halilović, predsjednik Saveza udruženja penzionera TK.