Penzionere u FBiH od 1. jula očekuje novo povećanje penzija

Nakon januarskog usklađivanja, penzionere u Federaciji BiH od prvog jula očekuje novo redovno povećanje penzija. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić pojasnio je da se novo povećanje neće obračunavati na prošlogodišnji iznos penzija, nego na već uvećane penzije iz januara.

To znači da se kod najniže penzije povećanje ne računa na ranijih 599 maraka, već na sadašnji iznos od 666 maraka.

“Od prvog jula slijedi novo redovno povećanje penzija za sve penzionere u Federaciji Bosne i Hercegovine. Važno je naglasiti da se ovo povećanje neće obračunavati na prošlogodišnje iznose penzija, nego na penzije koje su već povećane u januaru. Dakle, kada govorimo o najnižoj penziji, povećanje se ne računa na ranijih 599 maraka, nego na sadašnjih 666 maraka. Zahvaljujući izmjenama zakona, penzije se više ne usklađuju jednom godišnje, nego dva puta. Ako statistički pokazatelji ostanu u okvirima sadašnjih procjena, najniža penzija od jula mogla bi biti oko 700 maraka”, kazao je ministar Delić.