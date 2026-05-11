Penzija u RS veća za 442 KM nego u FBiH

Najviša penzija za april u Republici Srpskoj iznosi 3.776,10 KM, dok je u Federaciji BiH najviša penzija 3.333,79 KM, što znači da je razlika 442,31 KM.

Isplata aprilskih penzija u Federaciji BiH počela je 5. maja preko Jedinstvenog računa trezora Federacije BiH, objavio je Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Kolika je najviša penzija u FBiH?

Prema podacima Federalnog zavoda PIO, za korisnike koji su pravo na penziju ostvarili do 1. januara 2026. godine, najniža penzija iznosi 666,76 KM, zagarantirana 795,74 KM, dok najviša penzija iznosi 3.333,79 KM.

Iz Federalnog zavoda PIO naveli su i iznose najnižih penzija za korisnike koji pravo ostvaruju nakon 1. januara 2026. godine. Osnovica za njihov izračun iznosi 724,36 KM.

Najniže penzije u FBiH po godinama staža

Za korisnike s manje od 20 godina penzionog staža najniža penzija iznosi 434,62 KM, dok za one sa 20 i više godina, a manje od 25 godina staža, iznosi 470,83 KM.

Najniža penzija za korisnike sa 25 i više godina penzionog staža, a manje od 30 godina, iznosi 507,05 KM, dok za one sa 30 i više godina staža, a manje od 35 godina, iznosi 543,27 KM.

Za korisnike sa 35 i više godina penzionog staža, a manje od 40 godina, najniža penzija iznosi 615,71 KM, a za one sa 40 i više godina penzionog staža 688,14 KM.

Kolika je najviša penzija u Republici Srpskoj?

Fond PIO Republike Srpske objavio je da isplata redovnog mjesečnog primanja za april 2026. godine počinje 8. maja 2026. godine.

Isplatom penzije za april obuhvaćen je ukupno 294.541 korisnik prava, od čega je 236.314 u Republici Srpskoj, a 58.227 van Republike Srpske.

Za isplatu penzije za april potrebno je 177,95 miliona KM u neto iznosu, odnosno 180,08 miliona KM u bruto iznosu.

Prosječna penzija u Republici Srpskoj iznosi 697,36 KM, dok je najviša penzija za april 3.776,10 KM.

Razlika između najviših penzija u FBiH i RS

Kada se uporede zvanični podaci, najviša penzija u Republici Srpskoj veća je za 442,31 KM u odnosu na najvišu penziju u Federaciji BiH.

U RS najviša penzija iznosi 3.776,10 KM, dok u FBiH iznosi 3.333,79 KM.

Penzije za puni staž

U Republici Srpskoj najniža penzija za staž od 40 i više godina iznosi 698,89 KM i čini 42,51 posto prosječne plate u RS.

Za puni staž osiguranja od 40 godina prosječna penzija za april u RS iznosi 1.051,94 KM, što čini 63,98 posto prosječne plate u Republici Srpskoj.

U Federaciji BiH, za korisnike sa 40 i više godina penzionog staža koji pravo ostvaruju nakon 1. januara 2026. godine, najniža penzija iznosi 688,14 KM.