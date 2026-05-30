Evo kada počinje isplata penzija za maj

Penzije za mjesec maj bit će isplaćene u petak, 5. juna 2026. godine, preko Jedinstvenog računa trezora Federacije Bosne i Hercegovine, u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Za korisnike koji su pravo na penziju ostvarili do 1. januara 2026. godine, najniža penzija iznosi 666,76 KM, zagarantovana penzija 795,74 KM, dok najviša penzija iznosi 3.333,79 KM.

Osnovica za izračun najniže penzije iz člana 81. stav 2. Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o PIO, objavljenog u Službenim novinama Federacije BiH, broj 6/26, za korisnike koji pravo ostvaruju nakon 1. januara 2026. godine iznosi 724,36 KM. Ovaj iznos dobijen je obračunom 651,05 KM uvećano za 11,26 posto, što ukupno iznosi 724,36 KM.

Na osnovu toga, najniža penzija iz člana 81. stav 2. tačka a), za korisnike s manje od 20 godina penzijskog staža, odnosno 60 posto osnovice, iznosi 434,62 KM.

Najniža penzija iz člana 81. stav 2. tačka b), za 20 godina penzijskog staža i više, a manje od 25 godina, odnosno 65 posto osnovice, iznosi 470,83 KM.

Za korisnike koji imaju 25 godina penzijskog staža i više, a manje od 30 godina, najniža penzija iz člana 81. stav 2. tačka c), odnosno 70 posto osnovice, iznosi 507,05 KM.

Najniža penzija iz člana 81. stav 2. tačka d), za 30 godina penzijskog staža i više, a manje od 35 godina, odnosno 75 posto osnovice, iznosi 543,27 KM.

Za korisnike sa 35 godina penzijskog staža i više, a manje od 40 godina, najniža penzija iz člana 81. stav 2. tačka e), odnosno 85 posto osnovice, iznosi 615,71 KM.

Najniža penzija iz člana 81. stav 2. tačka f), za 40 godina penzijskog staža i više, odnosno 95 posto osnovice, iznosi 688,14 KM.

Invalidska i porodična penzija, iza aktivnog osiguranika, u smislu člana 81. stav 4. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, od 1. januara 2026. godine iznose 651,92 KM. Najniža invalidska penzija iznosi 651,92 KM, a isti iznos utvrđen je i za najnižu porodičnu penziju.

Iznos zagarantovane penzije za korisnike koji pravo ostvaruju nakon 1. januara 2026. godine, na osnovu 40 ili više godina staža osiguranja, utvrđen je u iznosu od 842,44 KM.

Najniža penzija korisnika koji pravo ostvaruju prema posebnim propisima, odnosno prema Zakonu o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata, Zakonu o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica, te Zakonu o pravima branilaca i članova njihovih porodica, izmjenama navedenih propisa koje se primjenjuju od 1. januara 2026. godine, utvrđena je u iznosu od 666,76 KM.

Prosječna samostalna penzija za maj iznosi 851,60 KM.

Penziju za maj primit će ukupno 468.769 korisnika, a za isplatu je potrebno oko 355,7 miliona KM.