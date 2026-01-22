Klub Bošnjaka u Vijeću naroda RS nije pokrenuo vitalni nacionalni

Na sjednici Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske, održanoj zbog razmatranja mogućnosti pokretanja vitalnog nacionalnog interesa povodom imenovanja nove Vlade RS, nije postignut dogovor.

Postupak zaštite VNI nije aktiviran jer nije osigurana potrebna većina od pet delegata. Za pokretanje procedure glasala su četiri delegata, tri su bila protiv, dok je jedan bio suzdržan.

Protiv su glasali delegati SNSD-a Srebrenka Golić, Aida Prešić i Igor Bošnjak. Za su bili Armin Hamzić, Smail Mešić, Alija Tabaković i Adil Osmanović, dok je Dževad Mahmutović iz SDA ostao suzdržan, što je, na kraju, presudilo da se vitalni nacionalni interes ne pokrene.