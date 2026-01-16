Osigurano 600.000 KM za ponovljene izbore u Republici Srpskoj

Zamjenik ministra finansija i trezora Bosne i Hercegovine Muhamed Hasanović potpisao je Instrukciju kojom se omogućava isplata 600.000 KM za provođenje ponovljenih prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske.

Kako je saopćeno, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je 31. decembra 2025. godine donijela odluku o raspisivanju i održavanju ponovnih prijevremenih izbora, nakon čega je ministar finansija i trezora BiH imao zakonski rok od 15 dana da potpiše Instrukciju o osiguranju i isplati potrebnih sredstava.

S obzirom na to da Instrukcija u tom roku nije potpisana, Hasanović je, kako navodi, iskoristio svoje zakonsko pravo i danas potpisao ovaj akt, čime su stvoreni uslovi za finansiranje izbornog procesa.

„Ovaj slijed događaja dodatno potvrđuje ispravnost odluke da ostanem u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, s ciljem očuvanja institucionalne stabilnosti i nesmetanog funkcionisanja Ministarstva finansija i trezora BiH“, poručio je Hasanović u saopćenju.

Potpisivanjem Instrukcije omogućena je isplata sredstava potrebnih za organizaciju i provođenje ponovljenih prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske.