CIK BiH izmijenio izborne podatke, Blanuša vodi ispred Karana

Arnela Šiljković - Bojić
Branko Blanuša (Foto: Dejan Rakita/Pixsell)

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas je izvršila najavljene izmjene podataka u aplikaciji za izborne rezultate prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske na svojoj zvaničnoj internet stranici.

Kako je saopćeno iz CIK-a BiH, izmjene su provedene oko 14 sati i odnose se na brisanje podataka za 136 biračkih mjesta u 17 osnovnih izbornih jedinica, na kojima su izbori poništeni ranijom odlukom Komisije. Odluka o poništavanju donesena je na 81. sjednici Centralne izborne komisije BiH, održanoj 24. decembra prošle godine.

Preostali rezultati u aplikaciji ostali su isti u odnosu na rezultate koji su utvrđeni na 76. sjednici CIK-a BiH od 15. decembra 2025. godine. Ipak, ukupne statistike su izmijenjene, jer više ne uključuju podatke sa biračkih mjesta na kojima je glasanje poništeno.

Iz Centralne izborne komisije podsjećaju da su ponovni prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske zakazani za nedjelju, 8. februar. Najavljeno je da će preliminarni rezultati ponovljenih izbora biti objavljeni u istoj aplikaciji do ponoći na dan održavanja izbora.

Prema trenutno utvrđenim rezultatima, na izborima vodi kandidat SDS-a Branko Blanuša za 5.701 glasova, a ukupno ima 201.387 glasova.

Kandidat SNSD-a Siniša Karan ima 195.686 glasova.

Izbori će biti ponovljeni na nekoliko birališta u Prijedoru, Laktašima, Banjoj Luci, Doboju, Stanarima, Loparama, Ugljeviku, Osmacima, Zvorniku, Vlasenici, Nevesinju, Gacku, Rudom, Bileći, Milićima i Brčkom.

Iz CIK-a su naveli da ostali podaci ostaju nepromijenjeni u odnosu na rezultate utvrđene 15. decembra.

Podsjećamo, ponovljeni izbori održat će se u nedjelju, 8. februara u 17 općina.

