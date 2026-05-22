CIK BiH: Danas ističe rok za prijavu političkih stranaka i nezavisnih kandidata

CIK BiH danas u 16 sati zatvara rok za podnošenje prijava za ovjeru političkih stranaka i nezavisnih kandidata za učešće na Općim izborima 2026. godine.

Iz Centralne izborne komisije BiH saopćeno je da će preliminarni pregled podnesenih prijava biti objavljen na internet stranici CIK-a BiH, u dijelu koji se odnosi na Opće izbore 2026.

Nakon isteka roka, CIK BiH provjerava prijave i ovjerava one političke subjekte koji ispunjavaju zakonom propisane uslove.

Po završetku ove faze počinje period za podnošenje prijava za ovjeru koalicija i listi nezavisnih kandidata, koji traje od 8. do 16. juna 2026. godine do 16 sati.

Opći izbori 2026. godine bit će održani u nedjelju, 4. oktobra.