CIK BiH potpisao ugovor vrijedan 74,5 miliona KM za biometrijski izborni sistem

Predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Jovan Kalaba i direktor kompanije „Smartmatic BH“ Frans Gunink, nosilac grupe ponuđača, potpisali su ugovor vrijedan 74.527.455,84 KM za nabavku sistema za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića.

Riječ je o sistemu koji uključuje svu potrebnu opremu, softver, potrošni materijal, tehničku podršku, kao i štampanje, skladištenje i distribuciju glasačkih listića, s ciljem unapređenja sigurnosti i transparentnosti izbornog procesa u Bosni i Hercegovini.

Iz Centralna izborna komisija BiH saopćeno je da će se implementacija ugovora odvijati u fazama – od isporuke elektronske opreme i edukacije korisnika, preko transporta, do usluga štampanja i pakovanja glasačkih listića.

Ugovorom je predviđena i obaveza prenosa svih autorskih prava i izvornog koda (source code) softvera u isključivo i trajno vlasništvo CIK-a BiH.