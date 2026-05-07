3.414.364 građana BiH imat će pravo glasa na Općim izborima 4. oktobra

CIK BiH danas je, nakon odluke o raspisivanju Općih izbora 2026. godine, usvojio i Uputstvo o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti za neposredne izbore koji će biti održani 4. oktobra.

Usvojena je i odluka o zaključivanju Centralnog biračkog spiska na dan 6. maj 2026. godine, a na sjednici je saopćeno da je u birački spisak upisano ukupno 3.414.364 birača.

Tokom sjednice raspravlja se i o Pravilniku o provođenju Općih izbora 2026. godine u BiH, kao i o odluci koja se odnosi na izgled, sadržaj, svojstva i karakteristike glasačkih listića za sve nivoe neposrednih izbora.

Na izborima u oktobru građani BiH birat će članove Predsjedništva BiH, zastupnike u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, zastupnike u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH, poslanike Narodne skupštine RS, predsjednika i potpredsjednike RS, te zastupnike u kantonalnim skupštinama u Federaciji BiH.