Pred početak kampanje stiglo upozorenje CIK-a: Za kršenje zakona slijede ozbiljne sankcije

Jasmina Ibrahimović
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Izborna kampanja za Opće izbore 2026. godine zvanično počinje sutra, 4. septembra, i trajat će do 3. oktobra u 7 sati, kada počinje izborna šutnja.

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine tim povodom pozvala je političke subjekte, kandidate, njihove pristalice i medije da poštuju odredbe Izbornog zakona BiH, posebno kada je riječ o zabrani govora mržnje.

Iz CIK-a podsjećaju da svi politički subjekti imaju pravo voditi kampanju u mirnom okruženju i organizovati predizborne skupove, ali su istovremeno dužni osigurati ravnomjernu promociju kandidata oba spola u javnim i medijskim nastupima.

Nadležni općinski organi obavezni su osigurati jednak tretman svim političkim subjektima prilikom korištenja javnih mjesta i objekata za potrebe kampanje, uključujući održavanje skupova i postavljanje promotivnog materijala.

CIK BiH upozorava da za kršenje Izbornog zakona može izreći novčane kazne, ukloniti kandidata s kandidatske liste, ali i poništiti ovjeru političkog subjekta.

Učesnicima izbora upućen je poziv da vode fer i korektnu kampanju, dok su mediji pozvani na profesionalno i odgovorno izvještavanje o izbornim aktivnostima.

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