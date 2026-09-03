U pet kanadskih gradova pokrenuta inicijativa za ulice „Žrtava genocida u Srebrenici“

U najmanje pet velikih kanadskih gradova pokrenuta je procedura za imenovanje ulica „Žrtava genocida u Srebrenici“, saopćio je Institut za istraživanje genocida Kanada (IGK).

Prema navodima Instituta, gradonačelnici su prihvatili inicijativu i uputili je u daljnju proceduru, a njen cilj je očuvanje sjećanja na žrtve genocida i institucionalizacija kulture sjećanja.

Iz IGK-a ističu da se inicijativa temelji na presudama Međunarodnog suda pravde i Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, kojima su utvrđene činjenice o genocidu počinjenom u Srebrenici.

„Proces imenovanja ulica ‘Žrtava genocida u Srebrenici’ u Kanadi je najbolji i najsnažniji odgovor negatorima genocida, revizionistima sudskih činjenica i glorifikatorima presuđenih ratnih zločinaca“, poručili su iz IGK-a.

Dodaju da će nastaviti raditi na dokumentovanju činjenica, očuvanju kulture sjećanja i promociji naslijeđa međunarodnih sudova.