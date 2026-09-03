Na ZEPS-u premijer Halilagić pozvao na brže povezivanje Tuzle, Zenice i Sarajeva

Premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić boravio je danas u Zenici, gdje je u okviru Međunarodnog generalnog BH sajma privrede ZEPS 2026. prisustvovao svečanom otvorenju posebnog sajamskog koncepta „Dan Gračanice“. Posebnu vrijednost ovogodišnjem ZEPS-u daje činjenica da je Grad Gračanica partner Sajma, a gračanička privreda predstavljena je kroz svojevrsni „sajam u sajmu“, objedinjena pod prepoznatljivom porukom „Made in Gračanica“.

U posebnoj izložbenoj cjelini, na oko 800 kvadratnih metara, predstavljeno je više od 20 gračaničkih kompanija, od etabliranih proizvodnih i izvozno orijentiranih kompanija, preko malih biznisa i obrta, do start-up projekata i mladih poduzetnika.

Na svečanom otvorenju, uz premijera Halilagića, obratili su se gradonačelnik Gračanice Sadmir Džebo, generalni direktor ZEPS-a Elvir Ajanović, predsjednik Udruženja poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanice Samir Zildžić, kao i predstavnik nove generacije gračaničkih poduzetnika.

Čestitajući organizatorima na konceptu kojim je Gračanici omogućeno da na jednom od najznačajnijih privrednih događaja u Bosni i Hercegovini na jedinstven način predstavi ono po čemu je prepoznatljiva, premijer Halilagić je istaknuo da ovogodišnji slogan ZEPS-a „BUSINESS FIRST“ teško može prirodnije pristajati nekoj sredini nego Gračanici.

„Kada kažemo Gračanica, prve asocijacije su rad, proizvodnja, poduzetništvo, obrt i ljudi koji ne čekaju priliku, nego je stvaraju. Zato Gračanica danas na ZEPS nije došla samo kao gost. Gračanica je ovdje došla kao partner. „Made in Gračanica“ nije samo oznaka geografskog porijekla proizvoda. To je priča o mentalitetu ljudi koji su svoju ideju znali pretvoriti u radionicu, radionicu u firmu, a firmu u ozbiljnu kompaniju koja danas posluje na evropskom i svjetskom tržištu“, kazao je premijer Halilagić.

Posebno je naglašena važnost novih generacija poduzetnika. Kako je istaknuto, i iza kompanija koje danas zapošljavaju desetine ili stotine radnika nekada su stajali pojedinac, poslovna ideja i spremnost da se preuzme rizik, zbog čega je obaveza institucija stvarati ambijent u kojem će današnji start-upi i mali biznisi imati priliku da izrastu u nove privredne lidere Gračanice i Tuzlanskog kantona.

Govoreći o potrebama realnog sektora, premijer Halilagić je ukazao da finansijski programi podrške imaju značaj, ali da su za dugoročnu konkurentnost privrede jednako važni dostupna energija, kvalifikovana radna snaga, efikasna administracija i, posebno, moderna saobraćajna infrastruktura. Upravo iz Zenice Halilagić je još jednom aktualizirao potrebu snažnijeg cestovnog povezivanja Tuzlanskog kantona sa Zenicom i Sarajevom, ocijenivši da ova tri velika urbana i privredna centra, zajedno sa snažnim industrijskim sredinama koje im gravitiraju, čine privredno najpotentniji razvojni trokut u Bosni i Hercegovini.

„Zato Y-krak, odnosno autocestovna veza Tuzla – Žepče i priključak Tuzlanskog kantona na Koridor Vc, nije samo pitanje kilometara asfalta. To je razvojna arterija koja našoj privredi treba otvoriti brži put prema evropskim tržištima. Za privrednika to znači kraće vrijeme transporta, niže logističke troškove i veću konkurentnost“, naglasio je Halilagić.

Ističući da se radi o projektu čiji značaj daleko nadilazi granice Tuzlanskog kantona, premijer je poručio da na njegovoj realizaciji mora postojati zajednički interes privrede, lokalnih zajednica, kantonalnih i federalnih institucija.

„Privredi pomažemo grantovima, kreditnim linijama i drugim programima, i to ćemo nastaviti činiti, ali jedna od najvećih podrški koju joj možemo pružiti jeste otvoriti joj kvalitetniji i brži put prema tržištu. Privreda Gračanice već je spremna za evropsko tržište, a naš posao je da joj napravimo brži put do njega“, poručio je premijer Halilagić.

Nakon ceremonije svečanog otvorenja premijer Halilagić je, zajedno sa premijerom Zeničko – dobojskog kantona Nezirom Pivićem, domaćinima i drugim zvanicama, obišao Halu B i izložbene prostore gračaničkih kompanija. U neposrednim razgovorima sa privrednicima upoznao se sa njihovim proizvodnim programima, planovima novih investicija i izazovima s kojima se susreću u poslovanju.

„Sajam ima puni smisao ako, nakon što se ugase svjetla na štandovima, iza njega ostanu novi ugovori, partnerstva, investicije i radna mjesta. Volio bih da upravo po tome za nekoliko mjeseci mjerimo uspjeh ovog „Dana Gračanice“. Tuzlanski kanton i Gračanica imaju šta proizvesti, imaju šta ponuditi i imamo partnere s kojima ćemo graditi budućnost“, zaključio je premijer Halilagić.