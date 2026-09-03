Hanka Paldum za Dan oslobođenja Tuzle: Veliki koncert na Trgu slobode

Povodom obilježavanja 83. godišnjice oslobođenja Tuzle bit će organizovan veliki koncert Hanke Paldum.

Koncert će biti održan u petak, 2. oktobra 2026. godine, na Trgu slobode, s početkom u 20 sati, a ulaz je slobodan.

Drugi oktobar jedan je od najznačajnijih datuma u historiji Tuzle, jer je tog dana 1943. godine grad oslobođen od fašističke okupacije.

Iz Grada Tuzla i Turističke zajednice navode da je obilježavanje godišnjice prilika da se podsjeti na vrijednosti antifašizma, slobode i zajedništva, koje predstavljaju važan dio identiteta grada.

Koncert Hanke Paldum bit će jedan od centralnih sadržaja obilježavanja ovogodišnje godišnjice, a organizatori pozivaju građane Tuzle i goste iz drugih gradova BiH i regije da se pridruže programu na Trgu slobode.